Nika Tošić se sa 15 godina našla na meti jednog tviteraša, koji je objavio prilično uznemirujuć sadržaj.

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića veoma je aktivna na društvenim mrežama, a osim pozitivnih komentara, nažalost, tinejdžerka naizlazi na sajber nasilje sa kojim se hrabro suočava.

Često na meta zluradih komentara, zna da bude njen fizički izgled, tako je i sada jedan korisnik objavio krajnje neprimeren sadržaj na račun Jelenine naslednice Nike Tošić.

- Kerušina karma je što joj Nika izgleda kao nilski konj koji se na sve to fotošopira, e sad malo mi da opletemo kao što ona to radi drugima... - napisao je anonimni korisnik društvene mreže "x", a zatim je usledio odgovor Karleušinih fanova koji su zgroženi objavom.



- Blokirala me je ova spodoba, pa ne mogu lično da joj odgovorim. Zato apelujem na Jelenu Karleušu da sve ove bolesnike prijavi i tuži, jer kada su deca u pitanju, ništa nema cenu! Mnogo su se osilila go*na.. Ljubav za Niku i Atinu - stoji u objavi.

Zakopane ratne sekire

Čini se da su se strasti između bivših supružnika Jelene Karleuše i Duška Tošića stišale.

Nekadašnji fudbaler je odlučio da se potpuno povuče kako iz javnog života tako i sa društvenih mreža, dok se pevačica drži obećanog, da neće pominjati nekadašnju ljubav nakon što je Tošić ušao u vilu na Dedinju i zamenio brave, a potom ključeve dao muzičkoj zvezdi.

I dok traje zatišje, ćerke popularnih roditelja aktivne su na društvenim mrežama, a naročito mlađa naslednica Nika Tošić, koja na TikToku broji milione pregleda.

Upravo preslatka tinejdžerka rešila je da povuče prilično smeli potez, odnosno potpuno promeni boju kose u plavo.

Iako je Jelenina naslednica već imala plave pramenove, ona ih je sada obogatila, a osim promene nijanse kose, rešila je i da je skrati.

Ispod Nikine fotografije nizale su se reči hvale, a devojčica je još jednom pokazala da je šarm i ukus za modu nasledila od mame Jelene Karleuše.

