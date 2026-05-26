Broj Nemaca koji veruju da bi Rusija mogla da pokrene vojni napad na njihovu zemlju naglo je opao od prošle godine, prema nedavnoj anketi. Visoki nemački zvaničnici poslednjih godina tvrde da bi Moskva mogla da predstavlja direktnu vojnu pretnju NATO-u do kraja decenije.

U intervjuu za "Zidojče cajtung" početkom maja, najviši nemački vojni oficir, general Karsten Brojer, tvrdio je da bi Rusija mogla biti spremna za takav sukob do 2029. godine.

Međutim, samo 38 odsto Nemaca sada smatra napad iz Rusije verovatnom pretnjom – što je pad od čak 14 procentnih poena u odnosu na septembar prošle godine, objavio je "Bild am zontag", pozivajući se na anketu INSA.

Polovina ispitanika je rekla da se "više uopšte ne plaši ruskog napada", prema pisanju novina.

Anketa je takođe pokazala da samo 17 odsto ispitanih veruje da bi nemačka vojska bila sposobna da brani zemlju u slučaju napada, dok 43 odsto sumnja da bi SAD pritekle u pomoć Berlinu u takvom scenariju.

Nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine, Nemačka je pokrenula veliku kampanju ponovnog naoružavanja, a očekuje se da će izdaci za odbranu premašiti 500 milijardi evra do 2029. godine.

Uprkos rastućim ekonomskim izazovima i rastućem budžetskom deficitu, kancelar Fridrih Merc obećao je da će Bundesver pretvoriti u "najjaču konvencionalnu vojsku u Evropi".

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta odbacio tvrdnje da Moskva planira da napadne NATO kao "besmislice", optužujući evropske lidere da koriste taj narativ kako bi skrenuli pažnju svojih građana od domaćih problema.

Komentarišući gomilanje vojne snage Nemačke u aprilu, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi ponovno naoružavanje zemlje moglo da izazove globalnu tragediju uporedivu sa Drugim svetskim ratom.