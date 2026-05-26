Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala nakon što je nepoznata kompanija zloupotrebila njen lik i ime za promociju sumnjivih preparata za mršavljenje.

Milica je poslednjih meseci pod posebnom pažnjom javnosti, naročito nakon što su se pojavile informacije da je otac njenog deteta navodno u braku.

Međutim, dodatni problem nastao je kada su pojedine kompanije počele da koriste njene fotografije i identitet u reklamama za proizvode koje, kako tvrdi, nikada nije promovisala niti podržala.

Besna zbog lažnih oglasa i činjenice da neko ostvaruje profit koristeći njeno ime, pevačica se javno oglasila i poručila da će pravdu potražiti na sudu.

- Razne kompanije koje se bave, nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda. Pustila sam vas jedan mesec da ovo prođe, a sada ću da vas tužim. Sram vas bilo - poručila je vidno besna.

Istakla je da ne želi da se njeno ime dovodi u vezu sa neproverenim preparatima, kao ni da dozvoli da neko zloupotrebljava njen ugled u lične ili poslovne svrhe.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su joj fanovi pružili podršku i osudili zloupotrebu identiteta javnih ličnosti u reklamne svrhe.

Organizovala dečku romantično slavlje

Podsetimo, pevačica je u nedelju svom partneru priredila rođendansko iznenađenje koje će, kako prenose domaći mediji, dugo pamtiti.

Navodno je organizovala romantično slavlje daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gde su zajedno proveli nedelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.

Kako prenose izvori bliski muzičkoj zvezdi, Milica je danima unapred planirala svaki detalj kako bi svom partneru, koji je inače oženjen, priredila iskustvo iz snova. Želela je da sve izgleda filmski, intimno i potpuno drugačije od klasičnih proslava u restoranima i klubovima, pa se odlučila za koncept vikenda u prirodi.

Kućica koju je odabrala nalazi se u skrivenom delu planine, okružena šumom i zelenilom, a svojim modernim enterijerom i ogromnim staklenim zidovima pruža pogled koji oduzima dah. Posebna pažnja bila je posvećena dekoraciji. Put kojim je njen dečko dolazio do kuće bio je prekriven laticama crvenih ruža, dok su sa strane gorele mirisne sveće i fenjeri koji su celu atmosferu učinili nestvarno romantičnom.

Na samim vratima ga je sačekala Milica, nasmejana i vidno uzbuđena, a prema rečima ljudi koji su bili uključeni u organizaciju, ona nije krila emocije jer joj je bilo važno da sve izgleda savršeno.

"Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma"

Unutrašnjost kućice bila je uređena u toplim tonovima, s mnoštvom cveća, lampica i detalja koji su prostoru dali bajkovit izgled. U dnevnom boravku bio je postavljen sto sa omiljenim jelima slavljenika, luksuznim desertima i tortom posebnog dizajna, dok je u pozadini svirala lagana muzika koja je dodatno upotpunila atmosferu, piše Kurir.

- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča - rekao je izvor blizak pevačici.

Tokom večeri par je uživao uz vino. Oni koji poznaju Milicu kažu da je poslednjih meseci veoma srećna i ispunjena. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od javnosti, jasno je da joj ljubav veoma prija i da trenutno prolazi kroz jedan od najlepših perioda, pisao je Kurir.