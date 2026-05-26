Nesvakidašnja scena divljanja po automobilima odvijala se u utorak poslepodne u Novom Zagrebu. Na jednoj od prometnijih raskrsnica rastrojeni muškarac je penjao na automobile, skakao po njima i vikao.

Nekoliko automobila je oštetio i razbio dva vetrobranska stakla, a vozači su bili šokirani, neki su odmah zvali policiju i na kraju ga sami zadržali do njihovog dolaska.

Iz policije kažu da su rastrojenog muškarca njihovi službenici "uz sredstva prisile savladali i da je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".

Kako RTL Danas saznaje, reč je o 27-godišnjem rumunskom državljaninu. Direktorka Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba potvrdila je da su ga odmah nakon dolaska na intervenciju prevezli u Kliniku za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru.

Tamo je dovezen sa lisicama na rukama, u pratnji interventnih policajaca i potpuno konfuzan. Hospitalizovan je i smeštan na zatvorenom delu gde borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima. Sada ga očekuje daljnja obrada i hospitalizacija.

Doktorima posao dodatno otežava jezička barijera, jer on slabo govori engleski jezik.

- Nažalost, svedočili smo vrlo opasnoj situaciji, gde se očito rastrojena osoba popela na krov automobila. Mislim da su vozači dobro postupili time što su stajali na mestu, jer bilo kakvo pomeranje moglo je dovesti do teških posledica - da padne, da naiđe na njega neko drugo vozilo - smatra Krunoslav Ormuž, sudski veštak za saobraćaj i dodaje:

Ističe i da je reč o vrlo brzoj saobraćajnici, s tri ili četiri trake u svakom smeru.

- Srećom, nije bilo otvoreno zeleno svetlo, barem ne dugo. Ljudi su primetili i smanjili brzinu. Bilo kakav nalet na osobu koja je na krovu automobila ili na takav zaustavljen automobil vodio bi teškim telesnim povredama - navodi Ormuž.

Alo/Telegraf

