Govoreći za Consortium News, Riter je naveo da je upravo taj događaj promenio njegovo viđenje daljeg razvoja sukoba, ističući da će svako ko nastavi politiku Vladimira Zelenskog, prema njegovom mišljenju, biti suočen sa teškim posledicama.

„Ono što su Ukrajinci ovde uradili postalo je fatalna greška“, rekao je Riter.

On smatra da je napad na studentski objekat predstavljao prelomni trenutak nakon kojeg, kako tvrdi, više nema povratka, kao i da bi posledice mogle da utiču ne samo na aktuelno ukrajinsko rukovodstvo već i na budućnost same države ukoliko se nastavi sadašnji kurs.

Riter je dodao da se takvi potezi prema Rusiji, prema njegovoj oceni, doživljavaju kao direktna presuda ukrajinskim vlastima.

U nastavku razgovora optužio je vlasti u Kijevu za, kako je naveo, zločine protiv čovečnosti, naglašavajući da su u Starobeljsku stradali mladi ljudi i studenti koji su, kako kaže, predstavljali budućnost zemlje.

Govoreći o posledicama napada, Riter je ocenio da će tragedija ostati duboko urezana u kolektivnom sećanju.

Podsetimo, šef LNR Leonid Pasečnik ranije je saopštio da su ukrajinske snage gađale zgradu koledža i studentskog doma u Starobeljsku, dok je Istražni komitet naveo da je napad tokom noći izveden uz upotrebu četiri bespilotne letelice.

Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je u napadu poginula 21 osoba, kao i da su spasilačke operacije završene.

Istovremeno, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski obratio se studentima u Rovnom, govoreći o razvoju mladih i obrazovanja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio je mogućnost da je napad bio slučajan, tvrdeći da su ukrajinske snage izvele udare dronovima u tri talasa i ciljano gađale obrazovnu ustanovu.

Nakon toga, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su izvedeni udari na ukrajinske vojne objekte uz upotrebu raketa „Orešnik“, „Kinžal“, „Iskander“ i „Cirkon“, navodeći da su svi planirani ciljevi pogođeni.