Čini se da su se strasti između bivših supružnika Jelene Karleuše i Duška Tošića stišale.

Nekadašnji fudbaler je odlučio da se potpuno povuče kako iz javnog života tako i sa društvenih mreža, dok se pevačica drži obećanog, da neće pominjati nekadašnju ljubav nakon što je Tošić ušao u vilu na Dedinju i zamenio brave, a potom ključeve dao muzičkoj zvezdi.

I dok traje zatišje, ćerke popularnih roditelja aktivne su na društvenim mrežama, a naročito mlađa naslednica Nika Tošić, koja na TikToku broji milione pregleda.

Upravo preslatka tinejdžerka rešila je da povuče prilično smeli potez, odnosno potpuno promeni boju kose u plavo.

Iako je Jelenina naslednica već imala plave pramenove, ona ih je sada obogatila, a osim promene nijanse kose, rešila je i da je skrati.

Ispod Nikine fotografije nizale su se reči hvale, a devojčica je još jednom pokazala da je šarm i ukus za modu nasledila od mame Jelene Karleuše.

Napadnuta

Podsećanja radi, Nika Tošić se sa 15 godina našla nedavno na meti jednog tviteraša, koji je objavio prilično uznemirujuć sadržaj.

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića veoma je aktivna na društvenim mrežama, a osim pozitivnih komentara, nažalost, tinejdžerka naizlazi na sajber nasilje sa kojim se hrabro suočava.

esto na meta zluradih komentara, zna da bude njen fizički izgled, tako je i sada jedan korisnik objavio krajnje neprimeren sadržaj na račun Jelenine naslednice Nike Tošić.

- Kerušina karma je što joj Nika izgleda kao nilski konj koji se na sve to fotošopira, e sad malo mi da opletemo kao što ona to radi drugima... - napisao je anonimni korisnik društvene mreže "x", a zatim je usledio odgovor Karleušinih fanova koji su zgroženi objavom.

- Blokirala me je ova spodoba, pa ne mogu lično da joj odgovorim. Zato apelujem na Jelenu Karleušu da sve ove bolesnike prijavi i tuži, jer kada su deca u pitanju, ništa nema cenu! Mnogo su se osilila go*na.. Ljubav za Niku i Atinu - stoji u objavi.

BONUS VIDEO: