Ana M. svedočila je teškoj saobraćajnoj nezgodi na Dorćolu, kada je tramvaj iskliznuo iz šina i udario u zgradu. Ona je za Alo! navela da je zaposlena u lokalu u koji se tramvaj zakucao, a da srećom, ona i koleginica nisu se u njemu nalazile u trenutku nezgode.

-Desio je oko 9.20 jak tresak, to je bio sekund. Čuli smo vrisak. Koleginica i ja smo bile na prvom spratu, nestala je struja odjednom. Zatreslo se sve. Sva sreća nismo bili u prizemlju, ali čuli smo plač, znali smo da se nešto desilo krupno, jer je baš jak udarac bio - rekla je Ana M. za Alo!

Dodala je da je pozvala policiju i da su došli veoma brzo.

Našoj reporterki rekla je da je čula da je oko 13 ljudi povređeno, ali naglasila je da su te informacije neproverene.

-Bilo je pet kola Hitne pomoći. Brzo su došli, odmah za policijom. Nadamo se da će biti dobro povređeni - rekla je ona za Alo.

Naša reporterka javlja da je u toku izvlačenje tramvaja iz zgrade i da se saobraćaj reguliše.

Podsetimo, tramvaj na liniji broj 5 koji je putnike prevozio od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu, iskliznuo je iz šina na uglu ulica cara Dušana i Knićaninove.

Prema prvim informacijama najmanje 10 osoba se žalilo na povrede, a na mesto nesreće upućena su četiri vozila Hitne pomoći.

