Obogaćeni uranijum i Ormuski moreuz u srži pregovora SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Modžtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Tramp kaže da pregovori još uvek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti "dobar dogovor". Ranije su mediji preneli da je napravljen napredak u pregovorima SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu, a iz Vašingtona poručuju da bi vest o tome mogla da bude saopštena narednih dana.
Pezeškijan naredio puštanje interneta u Iranu
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izdao je naređenje o ponovnom puštanju međunarodne internet veze, objavili su iranski državni mediji.
Većina Iranaca nije mogla da pristupi internetu 87 dana, prema podacima međunarodnog servisa za praćenje interneta NetBlocks.
Komandant severa IDF: U ratu smo u Libanu, nećemo tolerisati napade
Komandant Severne komande Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Rafi Milo izjavio je da se izraelske snage "nalaze u ratu" u Libanu i poručio da Izrael neće tolerisati napade na civile na severu zemlje, nakon pojačanih napada dronovima koje poslednjih dana izvodi libanski militantni pokret Hezbolah.
Milo je rekao da izraelske snage deluju "duboko na teritoriji Libana" protiv infrastrukture i pripadnika Hezbolaha.
"Na libanskom frontu Severna komanda je u ratu", rekao je Milo.
Ocenio je da napadi na civile i civilne objekte "ne mogu da budu prihvaćeni niti smatrani uobičajenim", optuživši Hezbolah da namerno podiže nivo bezbednosne eskalacije na severu Izraela direktnim napadima na civile.
Milo je to izjavio nakon što je dron Hezbolaha pogodio jednu kuću u Metuli, dok je drugi eksplozivni dron oštetio autobusko stajalište kod škole u Šomeri. Prema navodima izraelskih vlasti, u napadima nije bilo povređenih.
Iranske snage pomoću "novog sistema" oborile dron iznad Persijskog zaliva
Iranske snage oborile su dron iznad Persijskog zaliva, služeći se novim odbrambenim sistemom, ali nije precizirano o kakvom sistemu je reč, prenosi agencija Fars.
Kako se navodi, reč je o "stelt" dronu, odnosno o tzv. nevidljivom avionu kojim ne upravlja pilot u kok-pitu, već pilot putem daljinske kontrole.
Agencija navodi da obaranje drona naglašava "potpuni suverenitiet i bezbednost Irana, vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva i spremnost odbrambenih snaga da se suprotstave bilo kakvoj agresiji".
Tramp: Zemlje Bliskog istoka treba da potpišu Avramove sporazume sa Izraelom
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi, osim toga što se očekuje da se sklopi "dogovor veliki za sve ili "nikakav dogovor" sa Iranom, u isto vreme zemlje Bliskog istoka trebalo da potpišu Avramove sporazume za normalizovanje diplomatskih odnosa sa Izraelom.
"Zemlje o kojima se raspravlja su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati (već član), Katar, Pakistan, Turska, Egipat, Jordan i Bahrein (već član). Moguće je da jedna ili dve imaju razlog zašto to ne čine, što će biti prihvaćeno, ali većina bi trebalo da bude spremna, voljna i sposobna da rešenje sa Iranom učini daleko većim istorijskijim događaje", rekao je Tramp.
Putin o rešenju iranske krize sa kraljem Bahreina
Ruski predsednik Vladimir Putin i kralj Bahreina Hamad bin Isa el Kalifa razgovarali su telefonom o rešavanju bliskoistočnog sukoba, odnosno krize u Iranu, saopšteno je iz Kremlja.
"Naglašena je potreba za brzim političkim i diplomatskim rešenjem krize oko Irana, uz uzimanje u obzir interesa svih država u regionu", navodi se u saopštenju.
Putin i El Kalifa su tokom razgovora potvrdili posvećenost jačanju saradnje u trgovinskoj, ekonomskoj, finansijskoj, investicionoj i kulturno-humanitarnoj oblasti.
Tramp: Sporazum sa Iranom će biti odličan, ili ga neće biti
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom "biti ili odličan i značajan, ili sporazuma neće biti".
Tramp je naveo da će mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom biti bolji od "katastrofalnog" sporazuma koji je postigla administracija bivšeg američkog predsednika Baraka Obame koji je, prema njegovim rečima, bio "direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran".
"Ne, ne radim takve poslove. Sporazum sa Iranom će ili biti odličan i značajan, ili neće biti sporazuma", istakao je Tramp i ponovio je "da se smeje svim demokratama, republikancima i budalama koji ne znaju ništa o potencijalnom sporazumu", a koji njegova administracija pravi sa Iranom.
Naveo je da su to "ljudi koji su potpuno izgubili put, stalno podržavajući lošu politiku i još gore kandidate", ali koji stalno kritikuju svaku njegovu "fantastičnu pobedu".
"Ovi ljudi bi trebalo da idu kući i da se odmore, oni ne rade ništa osim što stvaraju podele i gubitke. Drugim rečima, oni su gubitnici", istakao je Tramp.
Zajednički sveobuhvatni planu akcije, koji je postignut u vreme Obame, obezbedio je da nuklearni program Teherana bude "isključivo mirnodopski", a zauzvrat, SAD su pristale da ukinu sankcije koje su Iranu ranije bile uvedene zbog nuklearnog oružja.
Šta je Tramp sve rekao o novom napadu na Iran
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u nedelju Iran da "vreme ističe", posle izveštaja o napadima dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, poručivši "da bi Teheran trebalo brzo da se pokrene ili od njih ništa neće ostati".
Nekoliko sati kasnije, u novoj objavi, Tramp je saopštio da su lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata zatražili od njega da odloži planirani napad na Islamsku Republiku zbog "pregovora koji su u toku".
U međuvremenu, Tramp je poručio američkoj vojsci da ostane "u punoj pripravnosti", ako ne dođe do "prihvatljivog sporazuma".
Iran: Brine nas promena stava Vašingtona
Iranski zvaničici zabrinuti su zbog čestih promena stavova Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o mirovnom sporazumu sa Islamskom Republikom, piše iranska novinska agencija Tasnim.
"Pojavljuju se dve sporne tačke. Prva se tiče vraćanja zamrznute iranske imovine, a druga je da li će sporazum obuhvatiti i pitanje Libana, kao i u kom formatu", navodi se u izveštaju.
Izraelski vazdušni napad na Al-Duvajr na jugu Libana (VIDEO)
Izraelski vazdušni napad izazvao je masovna razaranja u gradu Al-Duvajr, koji se nalazi u okrugu Nabatijeh na jugu Libana.
Snage Hezbolaha napadaju tenk "Merkava" izraelske vojske (VIDEO)
Snimci prikazuju snage Hezbolaha kako ciljaju tenk Merkava koji pripada izraelskoj vojsci u gradu Tajbeh na jugu Libana koristeći dron za napad.
Tramp: Ako se dogovorim sa Iranom, biće to dobar dogovor
Dogovor koji SAD naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsednik Donald Tramp, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju.
"Ako napravim dogovor sa Iranom, to će biti dobar i pogodan dogovor, ne kao onaj koji je napravio (bivši predsednik SAD Barak) Obama, koji je Iranu dao ogromne količine gotovine i čist put ka nuklearnom naoružanju", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.
Prema njegovim rečima, sporazum o kojim SAD i Iran sada pregovaraju je suprotan od toga.
"Niko ga nije video, niti zna šta ima u njemu. Još nisu dovršeni pregovori. Tako da nemojte slušati gubitnike koji kritikuju nešto što nisu videli. Za razliku od onih koji nisu rešili ovaj problem pre mnogo godina, ja ne pravim loše dogovore", napisao je Tramp.
