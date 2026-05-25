Pezeškijan naredio puštanje interneta u Iranu

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izdao je naređenje o ponovnom puštanju međunarodne internet veze, objavili su iranski državni mediji.

Većina Iranaca nije mogla da pristupi internetu 87 dana, prema podacima međunarodnog servisa za praćenje interneta NetBlocks.

Komandant severa IDF: U ratu smo u Libanu, nećemo tolerisati napade

Komandant Severne komande Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Rafi Milo izjavio je da se izraelske snage "nalaze u ratu" u Libanu i poručio da Izrael neće tolerisati napade na civile na severu zemlje, nakon pojačanih napada dronovima koje poslednjih dana izvodi libanski militantni pokret Hezbolah.

Milo je rekao da izraelske snage deluju "duboko na teritoriji Libana" protiv infrastrukture i pripadnika Hezbolaha.

"Na libanskom frontu Severna komanda je u ratu", rekao je Milo.

Ocenio je da napadi na civile i civilne objekte "ne mogu da budu prihvaćeni niti smatrani uobičajenim", optuživši Hezbolah da namerno podiže nivo bezbednosne eskalacije na severu Izraela direktnim napadima na civile.

Milo je to izjavio nakon što je dron Hezbolaha pogodio jednu kuću u Metuli, dok je drugi eksplozivni dron oštetio autobusko stajalište kod škole u Šomeri. Prema navodima izraelskih vlasti, u napadima nije bilo povređenih.

Iranske snage pomoću "novog sistema" oborile dron iznad Persijskog zaliva

Iranske snage oborile su dron iznad Persijskog zaliva, služeći se novim odbrambenim sistemom, ali nije precizirano o kakvom sistemu je reč, prenosi agencija Fars.

Kako se navodi, reč je o "stelt" dronu, odnosno o tzv. nevidljivom avionu kojim ne upravlja pilot u kok-pitu, već pilot putem daljinske kontrole.

Agencija navodi da obaranje drona naglašava "potpuni suverenitiet i bezbednost Irana, vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva i spremnost odbrambenih snaga da se suprotstave bilo kakvoj agresiji".

Tramp: Zemlje Bliskog istoka treba da potpišu Avramove sporazume sa Izraelom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi, osim toga što se očekuje da se sklopi "dogovor veliki za sve ili "nikakav dogovor" sa Iranom, u isto vreme zemlje Bliskog istoka trebalo da potpišu Avramove sporazume za normalizovanje diplomatskih odnosa sa Izraelom.

"Zemlje o kojima se raspravlja su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati (već član), Katar, Pakistan, Turska, Egipat, Jordan i Bahrein (već član). Moguće je da jedna ili dve imaju razlog zašto to ne čine, što će biti prihvaćeno, ali većina bi trebalo da bude spremna, voljna i sposobna da rešenje sa Iranom učini daleko većim istorijskijim događaje", rekao je Tramp.

Putin o rešenju iranske krize sa kraljem Bahreina

Ruski predsednik Vladimir Putin i kralj Bahreina Hamad bin Isa el Kalifa razgovarali su telefonom o rešavanju bliskoistočnog sukoba, odnosno krize u Iranu, saopšteno je iz Kremlja.

"Naglašena je potreba za brzim političkim i diplomatskim rešenjem krize oko Irana, uz uzimanje u obzir interesa svih država u regionu", navodi se u saopštenju.

Putin i El Kalifa su tokom razgovora potvrdili posvećenost jačanju saradnje u trgovinskoj, ekonomskoj, finansijskoj, investicionoj i kulturno-humanitarnoj oblasti.

Tramp: Sporazum sa Iranom će biti odličan, ili ga neće biti