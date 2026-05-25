Prema nezvaničnim saznanjima Blica, dve žene iz zgrade su lakše povređene, a još desetak osoba se žali na povrede.

Tramvaji ne saobraćaju i gužve u ovom delu Dorćola su velike ka Kalemegdanu.

- Bila sam na drugom spratu u kupatilu, čula sam snažan udarac, prasak i jaukanje - kaže žena koja živi prekoputa.

- Išao je normalno, ali sam čuo kao da ide po kaldrmi. Kao zemljotres da je bio. Ljudi su iskakali kroz prozor - kaže za "Blic" očevidac nesreće.

Kako je Alo već pisao, reč je o tramvaju na liniji 5, koji je putnike prevozio od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu.

Na mesto nesreće upućena su četiri vozila Hitne pomoći.

Tramvajski saobraćaj u ovom delu grada je trenutno u potpunom prekidu. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške saobraćajne nezgode.