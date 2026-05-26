Folk pevačica Zlata Petrović otvoreno je govorila o teškom periodu svog života koji je obeležio događaj iz mladosti, kada je kao maloletna bila u ugovorenom braku i suočila se sa neplaniranom trudnoćom.

Pevačica je navela da je sa svega 16 godina bila primorana na brak sa muškarcem kojeg nije volela, te da u tom trenutku nije želela da postane majka.

Zbog toga je donela odluku da prekine trudnoću u četvrtom mesecu, što je, kako je istakla, bio veoma rizičan zahvat.

O tom iskustvu je jednom prilikom govorila veoma emotivno.

- Verovatno da je to tako moralo i trebalo. Tada sam imala samo 16 i po godina, tada su moji roditelji razmišljali za mene. Neko drugi je donosio odluke o meni. Kao dete sam sa 16 i po godina mislila da je to moj najveći teret kog treba da se otarasim. To je najveći greh, to je faktički ubijanje, ti ubijaš dete. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće i niko od doktora to nije hteo da uradi. Da sam se pitala, ne bih se ni udala, rekla bih da neću, ali možda je tako moralo - ispričala je Zlata, dodajući da je nakon toga uspela da postane majka.

Otkrila je i da je ubrzo posle zahvata otišla na nastup.

-Istog trenutka kada je abortus obavio čovek kojeg nisam ni poznavala, došla sam autobusom u kafanu u kojoj sam pevala. Presvukla sam se i odmah nastavila da radim. Bila sam u zelenoj haljini, i u jednom trenutku počelo je mleko da mi se sliva niz grudi. To nikada neću zaboraviti. Kad se vratim na to, grize me savest i pitam se da li je moglo drugačije - rekla je pevačica, dodajući da i danas ima osećaj empatije prema svakom živom biću.

Ljubavni život

U javnosti se često govorilo i o njenim emotivnim vezama, a Zoran Pejić Peja i Hasan Dudić ranije su bili u braku sa njom.

O njoj je svojevremeno govorio i harmonikaš Mirko Kodić, koji je istakao da su se u mladosti tajno viđali dok je on bio u braku, kao i da je ona bila osoba koja mu se našla u teškim trenucima i kao prijatelj i kao podrška.

Kodić je naveo da je poznata kao "pravi laf", te da izuzetno ceni njenu ljudskost i prisutnost u njegovom životu u najtežim periodima, dok je Dudić nedavno tvrdio da je "uništila život".

