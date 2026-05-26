Mile Kitić godinama je u braku sa Martom Savić, a sada je sve iznenadio priznanjem da planira ženidbu po treći put.

Otvoreno je govorio o detinjstvu, odrastanju, supruzi Marti i spekulacijama o njihovom braku.

- Marta mi se svidela po karakteru i izrazu, novine su pisale svašta, rastaju se, sastaju se, da sam sa Martom imao probleme - rekao je između istalog Mile, a na pitanje šta još može da se očekuje od njega, poručio je:

- Da se ženim treći put - rekao je pevač.

Marta i Sandra Afrika

Podsećanja radi, pevačica Sandra Afrika široj javnosti predstavila se 2006. godine kao igračica pevača Mileta Kitića. Nakon prekida saradnje, Sandra je snimila prvu pesmu "Afrika" i otisnula se u solo vode.

Međutim, godinama kasnije priznala je da nije imala Miletovu pomoć na početku karijere i da mu je to zamerila.

Bila sam uvređena na tom početku kad mi nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine Tucaković, pošto je ona meni pisala pesmu ‘Afrika’, a oni su bili super tada. Mislila sam da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pesmu, prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino zbog toga naljutila - rekla je pevačica Sandra Afrika ranije za domaće medije, pa dodala jednu opasku.

- Kad sam ja njemu trebala, i te kako je umeo da bude fin i kulturan i da zove moju mamu, jer sam ja bila maloletna, pa naprimer za pasoš da se završi što pre i za svašta nešto, tako da me je to malo uvredilo, ali nije bilo nikakve svađe - objasnila je Sandra o Miletu Kitiću, prenosili su domaći mediji tada.

