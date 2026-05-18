Dragana Mirković ovih dana je u centru pažnje, zbog toga što joj je sin Marko Bijelić podario unukicu Kseniju.

Pevačice je jedan od težih perioda u životu, ostavila iza sebe, te se čini da je razvod od supruga Tonija Bijelića, daleko iza nje.

Međutim, malo ko zna da Toni nije bio prvi Draganin suprug .

Pre mnogo godina folk diva je bila u vezi sa estradnim menadžerom, kasnije i političarem, Zoranom Bašanovićem. Tokom jednog putovanja po Americi iskoristili su priliku i da se venčaju.

- Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička venčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gde ljudi sklapaju brak iz zezanja - pričao je svojevremeno Bašanović.

- Dragana i ja smo se venčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao mnogi poznati parovi, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi. Ako je to bilo tajno venčanje o kome se pričalo, sad više nije.

Zabavljao se sa Mirom Škorić

Prvi muž Dragane Mirković pre nje se zabavljao s Mirom Škorić.

Po estradnim kuloarima šuškalo se da njih dve nisu bile u najboljim odnosima, upravo zbog toga što je Dragana uplovila u romansu sa bivšim dečkom svoje koleginice.

Ali njih dve su danas u sjajnim odnosima. Jedna drugoj pružale su podršku kada je bilo najpotrebnije.



Dragana je posetila Miru u bolnici kada se borila sa rakom štitne žlezde, a Mira je njoj nedavno bila gošća na koncertu.

- Dragana mi je prva došla u posetu u bolnicu, a uz mene je bila i Ana Bekuta. Nikoga nisam očekivala, pošto nisam bila u situaciji niti da zovem, niti da objašnjavam bilo šta - govorila je Mira.

- Najbliži prijatelji su me živu sahranjivali, ali su se veoma zeznuli. Preživela sam pakao, najteže mi je što je moja porodica kroz bolest prolazila sa mnom.



Mira je i sa Zoranom Bašanovićem ostala u dobrim odnosima, čak mu je 2014. bila na slavi.

