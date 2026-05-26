Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, pridružila se hiljadama pravoslavnih vernika koji su prethodnih dana dolazili u Hram Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.
 
Supruga Sloba Radanović strpljivo je čekala u redu zajedno sa ostalim vernicima, a nakon što se poklonila svetinji, kratko je predahnula u Karađorđevom parku.

 Na njenom licu video se spokoj, dok je u rukama držala telefon kojim je zabeležila atmosferu ispred Hrama i brojne hrišćane koji su došli po blagoslov.

U Hramu do ponedeljka

Podsetimo, časni pojas Presvete Bogorodice u Srbiju je stigao iz manastira Vatoped sa Svete Gore.

Vernici iz svih krajeva zemlje već danima dolaze kako bi celivali relikviju i pomolili se za zdravlje, mir i spas od životnih nedaća.
Kolika je vera i želja naroda da se pokloni svetinji govori i činjenica da su se redovi formirali još u ranim jutarnjim satima. Mnogi su ispred Hrama stigli već oko pet ujutru kako bi sačekali svoj trenutak za molitvu i blagoslov.

Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će Pojas Presvete Bogorodice ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do ponedeljka, 1. juna, umesto kako je ranije bilo najavljeno do petka.

SPC je u saopštenju navela da je na molbu patrijarha Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čekaju u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu.
Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u Spasovdanskoj litiji od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, u kojoj je učestvovali više hiljada građana i predstavnika SPC.
Relikvija je doneta u Beograd šest vekova pošto ju je knez Lazar poklonio Manastiru Vatoped.

Iz SPC su ukazali da "Sveto predanje uči da je Bogorodica satkala Pojas od kamilje dlake" zahvaljujući kojem su se "desila brojna čuda, a posebno pomaže porodicama da dobiju potomstvo".

