Ljiljana Marković, supruga pevača Čede Markovića, sahranjena je danas, 16. aprila, na groblju Lešće u Beogradu.

Nakon završenog opela, tužna povorka krenula je ka groblju, gde je Ljiljana ispraćena na večni počinak u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih poštovalaca.

Atmosfera je bila izuzetno potresna, a porodica neutešna i slomljena, dok su im prisutni pružali podršku i reči utehe.



Na čelu povorke nalazili su se mladić koji je nosio krst i devojka koja je nosila fotografiju preminule, dok su iza njih išli članovi porodice, prijatelji i okupljeni koji su došli da joj odaju poslednju počast.

Odmah iza kovčega nalazili su se Čeda Marković i njegov sin Miloš Marković. U teškim trenucima, sin je sve vreme pridržavao oca.

Oproštajna poruka sina Marka

Podsećanja radi, Čeda Marković se oprostio dirljivim rečima od svoje supruge na društvenim mrežama, gde je podelio zajedničke uspomene.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život”. Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja - napisao je Čeda Marković.

Povodom Ljiljine smrti oglasio se sin Miloš i poslao emotivnu poruku kojom se na mrežama oprostio od majke.

Miloš je uz njenu fotografiju podelio potresne reči, opisujući njihovu bliskost i uspomene koje će zauvek nositi:

- Majčice moja... Više te ništa ne boli... Sad potrči u zagrljaj Boga, pričaj mu gore kako si nas, svoju decu odgajila, kako si mi prenela ljubav prema Beogradu kog si toliko volela, o svojoj ludoj porodici koju si ti okupljala, o tvojim unucima koje si volela više od svega, o mladim ljudima sa kojima si volela da provodiš vreme...