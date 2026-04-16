Nakon pokušaja Nedima Sejdinovića da opravda činjenicu da su blokaderi tražili sednicu Narodne skupštine Republike Srbije o nepoverenju Vladi Republike Srbije a sada nemaju kvorum, oglasio se Milenko Jovanov.

"Jedino što je, ne moguće nego dokazano, jeste to da su blokaderi najveći diletanti u istoriji politike ove zemlje. Više neznanja i nepoznavanja političkog sistema u Srbiji sam video u protekla dva dana, nego u čitavom životu. Ne poznaju Ustav, ne poznaju zakone, ne poznaju skupštinski poslovnik, ni o čemu pojma nemaju, ali im to ni najmanje ne smeta da samouvereno lupetaju, 'smatraju' i zaluđuju svojim glupostima mučenike koji im veruju.", napisao je Jovanov na društvenoj mreži Iks.