"Hvala predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom", napisao je Vučić na svom nalogu na mreži Instagram, u okviru objave na kojoj se vidi da je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio Vučićev intervju za portal Brajtbart.
U tom intervjuu, objavljenom ranije danas, Vučić je između ostalog naveo da je Tramp mnogo popularniji u Srbiji od bilo kog drugog američkog lider.
Vučić je u intervjuu, koji je dao pre odlaska u Peking prošle nedelje, a koji je objavljen danas, rekao da u Srbiji Tramp ima "ubedljivo najveću podršku" u odnosu na bilo koji drugi deo Evrope i da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Tramp ima ovde.
"Ono što mogu da kažem jeste da sam bio iznenađen nekim komentarima koji su izneti u štampi u Sjedinjenim Državama, gde su neke druge evropske zemlje u prošlosti isticane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo veoma očigledno da je u Srbiji on imao ubedljivo najveću podršku, govoreći o predizbornoj kampanji, i ta podrška je čak i u to vreme premašila 75 odsto onih koje su utvrđene naravno - što nije bio slučaj, čak ni u Sjedinjenim Državama. Nigde drugde“, rekao je Vučić.
