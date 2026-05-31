"Hvala predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom", napisao je Vučić na svom nalogu na mreži Instagram, u okviru objave na kojoj se vidi da je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio Vučićev intervju za portal Brajtbart.

U tom intervjuu, objavljenom ranije danas, Vučić je između ostalog naveo da je Tramp mnogo popularniji u Srbiji od bilo kog drugog američkog lider.

Vučić je u intervjuu, koji je dao pre odlaska u Peking prošle nedelje, a koji je objavljen danas, rekao da u Srbiji Tramp ima "ubedljivo najveću podršku" u odnosu na bilo koji drugi deo Evrope i da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Tramp ima ovde.