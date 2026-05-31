Prema analizi koju prenosi CNN, Teheran je za svega nekoliko nedelja uspeo da obnovi pristup velikom broju tunela i podzemnih objekata, što bi moglo da umanji efekte dosadašnjih udara usmerenih na raketne kapacitete zemlje.

Ponovo otvoreni deseci tunela

Satelitski snimci pokazuju da je Iran obnovio najmanje 50 od ukupno 69 ulaza u tunele na 18 podzemnih raketnih lokacija koje su prethodno bile meta američkih i izraelskih napada.

Za uklanjanje ruševina i obnovu pristupnih puteva korišćeni su buldožeri, bageri i kamioni, što je omogućilo brzo vraćanje pristupa skladištima raketa.

Prema procenama stručnjaka, Iran i dalje raspolaže sa oko hiljadu projektila smeštenih duboko ispod zemlje, zbog čega zadržava značajne raketne kapacitete uprkos prethodnim bombardovanjima.





Da li je dosadašnja strategija bila dovoljna?

Tokom sukoba američke i izraelske snage uglavnom su se fokusirale na uništavanje puteva i zatrpavanje ulaza u podzemne komplekse, verujući da će time onemogućiti korišćenje raketnih arsenala.

Međutim, novi podaci ukazuju da takva taktika možda nije dovoljna za dugoročno neutralisanje iranskih kapaciteta.

Sem Lejr iz Centra Džejms Martin za studije neširenja naoružanja smatra da Iran može nastaviti sa lansiranjem projektila sve dok raspolaže raketama, posadama i mobilnim lanserima.

Prema njegovoj oceni, brzo otvaranje tunela pokazuje da se iranska infrastruktura ne može trajno onesposobiti isključivo napadima na ulaze i pristupne puteve.





Radovi ubrzani posle prekida vatre

Iako je Iran pokušavao da otkopava zatrpane tunele i tokom sukoba, radovi su tada bili otežani zbog stalnih udara na građevinsku mehanizaciju.

Nakon prekida vatre tempo obnove značajno je ubrzan.

Jedan od primera je raketna baza Dezful, gde su do sredine maja ponovo otvorena četiri od pet glavnih ulaza u podzemni kompleks.

Istovremeno su popravljeni i putevi koje su ranije gađale američke i izraelske snage kako bi sprečile kretanje mobilnih raketnih sistema.

Snimci pokazuju da su brojni krateri zatrpani, dok su pojedine saobraćajnice ponovo asfaltirane.

Mreža građena decenijama

Iranska mreža podzemnih raketnih baza razvijana je više od dve decenije i predstavlja jedan od ključnih elemenata vojne strategije zemlje.

Veliki broj objekata nalazi se duboko ispod planinskih masiva, pod stotinama metara stena, što ih čini izuzetno otpornim čak i na specijalizovane bombe za uništavanje bunkera.

Zbog toga su američke i izraelske snage tokom sukoba uglavnom pokušavale da blokiraju pristup objektima i unište prateću infrastrukturu, umesto da gađaju same podzemne komplekse.

Iako je takva strategija privremeno smanjila intenzitet iranskih raketnih aktivnosti, najnoviji podaci ukazuju da njeni efekti možda nisu trajni.





Nova pitanja za Vašington

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je Iran i ranije uspevao relativno brzo da obnovi vojne i nuklearne objekte koji su bili meta napada.

Satelitski snimci iz prethodnih godina pokazivali su nastavak radova na lokacijama za koje se verovalo da su ozbiljno oštećene.

Američki predsednik Donald Tramp više puta je isticao uništavanje iranskog raketnog potencijala kao jedan od glavnih ciljeva vojne kampanje.

Međutim, novi satelitski snimci otvaraju pitanje da li je taj cilj zaista ostvaren i kolikim vojnim kapacitetima Teheran i dalje raspolaže.

Vojni analitičari upozoravaju da bi Iran, u slučaju novog sukoba, mogao da nastavi sa lansiranjem projektila mesecima, koristeći postojeće zalihe smeštene u duboko ukopanim bazama koje su se pokazale otpornijim nego što se ranije procenjivalo.