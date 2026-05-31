Snažno nevreme koje je tokom vikenda zahvatilo delove Slovenije stiglo je danas popodne u Hrvatsku, donoseći obilne pljuskove, grmljavinu, jak vetar i grad. Među najpogođenijim mestima našao se Čakovec, gde su građani zabeležili prizore grada veličine lešnika koji je za kratko vreme prekrio ulice i dvorišta.

Nevreme je najpre zahvatilo Međimursku županiju, gde su obilne padavine bile praćene snažnim grmljavinskim procesima. U pojedinim delovima regiona temperatura je za samo sat vremena pala za oko 10 stepeni. U Međimurju i Hrvatskom zagorju u 16 časova izmereno je 28 stepeni, dok je već sat kasnije temperatura pala na svega 18 stepeni.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije iz Čakovca na kojima se vidi kako grad udara po jednoj terasi. Stanovnici navode da je nevreme stiglo veoma brzo i da je za svega nekoliko minuta potpuno promenilo vremenske prilike.

Olujni sistem zatim se proširio prema Zagrebu, gde je nebo naglo potamnelo, nakon čega su usledili jaki pljuskovi, grmljavina i snažni udari vetra. Vetar je na pojedinim lokacijama obarao drveće, ali i reklamne bilborde.

Zbog opasnih vremenskih uslova hrvatska meteorološka služba izdala je narandžasto upozorenje za Međimursku županiju i zagrebačku regiju. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost novih jakih pljuskova, grmljavine, udara vetra i lokalne pojave grada.

Prethodno je nevreme pogodilo istočne delove Slovenije, gde je jak vetar oborio više stabala, a nadležne službe intervenisale su na više lokacija. Slovenački meteorolozi upozorili su da opasnost od novih oluja još nije prošla.

Nestabilno vreme uskoro stiže i u Srbiju.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna.

Prema najavi RHMZ-a, pljuskovi i grmljavina koji se očekuju početkom naredne sedmice lokalno mogu biti veoma intenzivni, uz pojavu grada, jakog vetra i više od 20 milimetara kiše za kratko vreme.

Za područja koja budu najugroženija meteorolozi će izdavati posebna hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.