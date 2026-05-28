Jedna od žena je stala pored kovčega i tiho se oprostila od pokojnika, rekavši: „Ljubavi moja, nedostajaćeš mi.“

Međutim, taj trenutak je privukao pažnju još jedne žene koja je bila prisutna na bdenju i koja je ubrzo posumnjala da je u pitanju još jedna partnerka istog muškarca.

Usledio je sukob, tokom kojeg je prišla druga žena i pitala: „Ko si ti?“, a nakon što je saznala da je i ona u vezi sa pokojnikom, došlo je do verbalnog, a zatim i fizičkog obračuna.

Dramatični snimci sa mesta događaja prikazuju žene kako se guraju i napadaju, sve dok u jednom trenutku poklopac kovčega skoro nije otkinut. Prisutni su ubrzo reagovali i razdvojili ih, ali je scena već bila snimljena i kasnije se proširila internetom.

Video je postao viralan na Instagramu i pregledan je više od 150.000 puta, a ubrzo je usledio i veliki broj komentara.

Dok su neki bili šokirani onim što su videli, drugi su šaljivo komentarisali situaciju, ističući koliko je ceo događaj bio bizaran i neprimeren.

, „Bolje što nije živ“, bili su samo neki od komentara ispod videa.