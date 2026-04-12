U domu pevača Čede Markovića zavladala je tuga na veliki hrišćanski praznik. Njegova supruga Ljiljana Marković je preminula.

Svojevremeno je Čeda u svojoj životnoj priči prisetio se svega onog i dobrog i lošeg što mu je život dao. Osim što je do detalja otkrio sve o svojim počecima, govorio o tri braka koja je imao.

Međutim, kako je tada govorio, suprugu Ljiljanu je najviše voleo, a njihova ljubav trajala je više od 40. godina.

- Tri puta sam se ženio. Što bi rekla moja supruga, ja sam rodonačelnik EU. Prva žena mi je bila Makedonka, druga Bugarka, treća Šumadinka. Sa prve dve žene sam vrlo kratko živeo. Bio sam putujući i neozbiljan, moram da priznam, da bih sa trećom ženom pre neki dan izgurao 42 godine. Ume da se našali i da kaže, ove prve dve su se oslobodile, žive na slobodi, a ja robujem ceo život. Jedino sam ja zatvorena. Žena koju sam najviše voleo, sa njom sam i dan-danas - rekao je pevač tada.

- Stariji sin živi u Norveškoj, a mlađi je završio muzičku akademiju, muzičku pedagogiju i dirigovanje. Radi za "Grand", ima svoju školu pevanja i dosta finalista tog takmičenja, čak i pobednika u "Zvezdama Granda". Radi sa Anom Bekutom i Snežanom Đurišić, obučava njihove kandidate, peva prateće vokale na koncertima i vrlo često smo zajedno. To je veoma lep osećaj. Peva prateće vokale za novogodišnji program, imao je grupu i odlične nastupe. Deca mi nisu zadavala glavobolje. Jedino što mlađi voli nikotin, to mi je bilo neprijatno - kad sam saznao da puši. Neka bude to samo porok, s obzirom na to da je na Karaburmi, gde živimo, bilo svega i svačega, tamo je parkić gde se diluje droga, na tome je ostalo, na nikotinu - govorio je Čeda, koji se potom dotakao i teme smrti.

- Svako zamišlja kako će, na koji način skončati. Ima ljudi koji imaju tu privilegiju da naprasno odu sa ovog sveta. Voleo bih da svi dožive neku starost. Nema toga ko se ne plaši, ali dobro, Bože moj, neka bude volja tvoja - istakao je tada za Kurir.



