Tišina, suze i jecaji najbližih obeležili su danas sahranu Aleksandra Nešovića Baje na Bežanijskom groblju u Beogradu, gde se više od 500 ljudi okupilo da ga isprati na večni počinak.

Porodica, prijatelji i poznanici stajali su nemo ispred crkve dok je Aleksandrovo telo, prekriveno vencima i cvećem sa poslednjim porukama oproštaja, bilo izloženo u porti. Najteži trenutak bio je pogled na njegovog sina i suprugu, koji su zagrljeni stajali kraj sanduka, pokušavajući da pronađu snagu da izdrže bolni oproštaj.

Nepregledna kolona ljudi smenjivala se satima. Jedni su prilazili spuštene glave, drugi sa suzama u očima, a gotovo svi su tiho ponavljali isto – da je Baja bio čovek velikog srca, prijatelj koji nikada nikoga nije odbio i čovek koji je uvek bio tu kada je najteže.

Među okupljenima bili su prijatelji iz detinjstva, ekipa iz Bloka 45, dugogodišnji poznanici i ljudi koji su došli iz različitih krajeva samo da mu odaju poslednju poštu.

Kada je opelo počelo, a crkveni hor zapevao, grobljem su odzvanjala samo zvona i tihi jecaji porodice. Tužna kolona potom je krenula ka grobnom mestu, dok je Aleksandrova supruga, slomljena od bola, hodala iza sanduka ne skrivajući suze. Uz nju je sve vreme bio Aleksandrov sin, koji je stegnute vilice pokušavao da ostane pribran dok ispraća oca.

Posebno potresan trenutak dogodio se kada su pred spuštanje kovčega zasvirale gusle, a potom se Aleksandrov sin obratio ocu govorom koji je rasplakao gotovo sve prisutne.

– Uspomenu na tebe uvek ćemo nositi sa sobom. Živeo si za nas svaki svoj dan i na tome smo ti večno zahvalni. Ponosni smo na tebe. Ostati čovek kao što si ti podvig je koji će zauvek ostati naša inspiracija i snaga. Ponos je slaba reč da opiše šta osećamo jer smo tvoji. Želim da znaš i da ti obećam da ćemo tvoje delo nastaviti i da ćemo beskompromisno ostati na putu koji si za nas isklesao... Obećavam da ćeš na nas biti ponosan – rekao je kroz suze sin ubijenog Aleksandra.

Nakon govora, usledila je potpuna tišina. Aleksandrova supruga tada je prišla kovčegu i na njega spustila belu kalu, dok su okupljeni nemo posmatrali poslednji oproštaj od čoveka kojeg, kako su govorili, nikada neće zaboraviti.

Podsetimo, nakon što je 13. maja prijavljen Aleksandrov nestanak, jake policijske snage krenule su u potragu za njim. Dva dana kasnije obavljen je uviđaj u restoranu, nakon čega su usledila i prva hapšenja.

Četiri dana nakon ubistva Baje pronađen je automobil marke „hjundai“ u Putincima, koji je korišćen za transport njegovog beživotnog tela.

Osam dana nakon početka potrage, odnosno 21. maja, policija je u Jarkovcima kod Inđije pronašla bure za motorno ulje u kojem je bilo zabetonirano telo, koje je nekoliko dana kasnije identifikovano kao telo Aleksandra Nešovića.

– Zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu, kao i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 osoba – ranije je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Na sahrani su svi bili obučeni u crne košulje

Ispred groblja bili su parkirani luksuzni automobili sa različitim registarskim tablicama iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Skoro svi koji su došli da ubijenom Aleksandru odaju poslednju počast bili su obučeni u crne košulje, u znak velike žalosti.