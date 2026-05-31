Pevačica Mina Kostić primljena je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević”.

Informacija o pevačicinom stanju zatekla je javnost, a mnogi se pitaju šta se dešava sa njenom ćerkom Anastasijom.



Naime, kako pišu mediji, ona je pevačici bila velika podrška te je sada u stalnom kontaktu sa svojim tatom, Mininim bivšim suprugom Igorem.

- Anastasija je sve vreme na vezi sa najbližima otkako se desilo sve ovo sa Minom. Ona je divno dete, provržena je i naravno da je sve brine - rekao je izvor za Blic.

Podsetimo, pevačica je navodno juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Kostićeva je nedavno pričala o svojoj ćerki Anastasiji.

- Anastasija je velika devojka, ona je sjajna, sprema se za fakultet, upisaće FDU, video produkciju. Bliska je sa mojom bratanicom, i mislim da će njih dve uskoro živeti zajedno a moram da kažem da ne znam kako ću ja to preživeti. Meni je drago da smo mi u super odnosu, i da je sa Igorom sve super i da smo mi porodica i dalje. - dodala je Mina u emisiji "Premijera vikend specijal".

Podsećanja radi, pevač Igor X govorio je o braku sa Minom Kostić, njihovom odnosu nakon razvoda, ali i o Mininoj vezi sa Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasperom.

Igor se osvrnuo na tvrdnje da je popularnost stekao zahvaljujući duetu sa Minom Kostić, ističući da mu takvi naslovi ne smetaju.

- Pre tog dueta sam snimao pesme, ali je to bilo daleko ispod popularnosti koju sam doživeo sa Minom i pesmom „Grudi od betona“. To je bila odskočna daska za moju karijeru. Tada sam počeo da idem po emisijama i 90 odsto ljudi je tada prvi put čulo za mene - rekao je Igor, dodajući da mu se spajanje ljubavi i posla nije "obilo o glavu":

- Sve se desilo s razlogom. Iz tog odnosa dobio sam Anastasiju. Uvek gledam pozitivno na sve što mi se dešavalo u životu i mislim da mi se ništa nije vratilo loše - istakao je on.

Govoreći o roditeljstvu, Igor priznaje da je biti roditelj danas veoma izazovno, ali da se trudio da ćerkama pruži prave vrednosti.

