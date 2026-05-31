Njen centralni deo biće tunel Mon Seni dug 57,5 kilometara, a po završetku, biće jedan od najdužih železničkih tunela na svetu i značajno će promeniti putnički i teretni saobraćaj između Francuske, Italije i ostatka Evrope.

Projekat Lion-Torino procenjen je na oko 11,1 milijardu evra, pri čemu polovinu sredstava obezbeđuje Evropska unija, prenosi Forbs Slovenija. Radove vodi francusko-italijanska kompanija TELT, uz učešće velikih evropskih građevinskih kompanija, među kojima su Webuild, VINCI, Implenia, NGE i Herrenknecht.

Nova pruga predstavljaće ključni deo evropskog transportnog koridora TEN-T, koji povezuje jugozapad Evrope sa centralnim delom kontinenta. Glavni tunel prolaziće između mesta San-Žan-de-Morjena i Susa, a na pojedinim deonicama nalaziće se više od jednog kilometra ispod površine Alpa.

Prema podacima TELT-a, do sada je iskopano oko 48 kilometara od ukupno 164 kilometra tunela i pratećih podzemnih objekata koji čine prekogranični deo projekta. Svi glavni ugovori su zaključeni, a radovi se istovremeno izvode na više gradilišta sa obe strane granice.



Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste skraćenje vremena putovanja. Po završetku radova, putovanje vozom između Pariza i Milana trajaće oko četiri i po sata, umesto sadašnjih šest i po do sedam i po sati, čime će železnica postati ozbiljna alternativa avionskom saobraćaju. Poseban značaj očekuje se u teretnom transportu.

Evropska unija procenjuje da će nova pruga omogućiti preusmeravanje velikog dela robnog saobraćaja sa puteva na železnicu i uklanjanje više od milion teških kamiona godišnje sa alpskih prelaza između Francuske i Italije, što bi trebalo da smanji gužve, buku i emisiju ugljen-dioksida.

Projekat je pokrenut 2007. godine, ali su ga godinama usporavali ekološki protesti i složene procedure, naročito na italijanskoj strani granice. Prema sadašnjim planovima, tunel bi trebalo da bude završen 2033. godine, kada će veza Lion-Torino postati jedna od najvažnijih železničkih ruta u Evropi.