Pevačica Dara Bubamara govorila je o teškim porodičnim trenucima iz detinjstva i odnosu sa ocem, koji je, kako je priznala, imao problem sa alkoholom.



Na pitanje o navodima da je njen otac tukao majku, Dara je objasnila da je alkohol bio uzrok problema koji su postojali u porodici.

- On je tada pio alkohol, vraćao se kući nervozan i ko zna šta je sve bilo. Ja sam tada bila dete i mnoge stvari nisam mogla da razumem - rekla je pevačica.

Ipak, istakla je da sa ocem nikada nije razgovarala o tim temama. Kao i da ga ona pamti drugačije od slike koja se često stvara kada se govori o njegovoj prošlosti.









- Nisam nikada pričala sa njim o tome. Znam da me je mama često sklanjala iz takvih situacija. On se kasnije lečio od alkoholizma, ali ja ga pamtim kao dobrog tatu koji je bio posvećen porodici - ispričala je Dara.

Pevačica se prisetila i lepih uspomena iz detinjstva, navodeći da su često provodili vreme zajedno, odlazili na izlete i porodična putovanja.

- Pamtim ga kao čoveka koji je svako veče bio kod kuće, gledali smo televiziju zajedno, išli na putovanja, na Frušku goru, na jezera, provodili vreme kao porodica. To su uspomene koje nosim sa sobom - rekla je Dara za Hajp.

BONUS VIDEO: