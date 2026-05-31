Danilo Femić je preminuo 30. maja 2026. godine u 49. godini života. Porodica će saučešće primati u kapeli na Brzavi od 8 do 16 časova, nakon čega će biti obavljena sahrana.

Nesreća se dogodila u mestu Bijelo Polje, na putnom pravcu između Gubavča i Bistrice, a prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je nastradala još jedna osoba. Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do nesreće.

Danilo Femić je nedavno imenovan za načelnika Regionalnog centra granične policije, a tokom dugogodišnje službe bio je poznat kao profesionalan, odgovoran i posvećen policijski službenik. Među kolegama je uživao veliki ugled zbog svog odnosa prema poslu, ali i spremnosti da pomogne drugima.

Njegovi saradnici opisuju ga kao časnog i predanog čoveka koji je svoj posao obavljao savesno i profesionalno, zbog čega je bio poštovan kako među kolegama, tako i među pretpostavljenima.

