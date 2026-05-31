Veljko Ražnatović je u nedavnoj iskrenoj ispovesti otkrio da su lekari savetovali njegovoj supruzi Bogdani da nakon tri porođaja može još jednom da ostane u drugom stanju.

Takođe su dobili upozorenje da bi svaka dalja trudnoća mogla biti rizična, jer se već tri puta porodila carskim rezom.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački. Nismo znali šta je, kako je Bog rekao, tako je i bilo. Nadam se i četvrtom. Mislim, sada ćemo malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom. Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa - priznao je Ražnatović u podkastu.

Satima čeka da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice

Sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, je od malih nogu religiozan, a sada je odlučio da iskoristi jedinstvenu priliku i da se sa hiljadama vernika pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji će biti još nekoliko dana u Beogradu.

Ispred Hrama Svetog Save danima su kolone ljudi, a Veljko Ražnatović je na svom Instagramu objavio fotografiju iz reda.

Sat vremena kasnije on je uspeo da uđe u Hram odakle se ponovo oglasio.

