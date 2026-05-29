Na Novom Bežanijskom groblju danas je počelo opelo ubijenom Aleksandru Nešoviću Baji.

U ovim trenucima sveštenik služi opelo, a prisutan je i crkveni hor.

Telo Aleksandra Nešovića dopremljeno je pre sat u crkvu, a sanduk je prekriven cvećem.

U štampanim izdanjima dnevnih novina objavljeno je dvadesetak čitulja, među kojima se posebno izdvojila ona koju je napisala supruga Jelena: „Nedostajaće mi tvoj glas, smeh, tvoj zagrljaj i mir koji sam imala pored tebe. Bio si moja snaga, moja sigurnost i najnežnije srce koje sam poznavala. Hvala ti što si me voleo tako iskreno i snažno. Zauvek ću te čuvati u srcu.“

BONUS VIDEO: