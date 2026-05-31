Kupovina meda danas često nije jednostavna, jer na tržištu ima mnogo proizvoda različitog kvaliteta. Zbog toga se mnogi pitaju kako da prepoznaju da li je med koji kupuju zaista prirodan ili sadrži dodatke poput šećernih sirupa.

Iskusni pčelari ističu da postoje određeni trikovi koji mogu da vam pognu da proverite kvalitet meda, iako nijedan kućni test ne može sa potpunom sigurnošću da zameni laboratorijsku analizu.

Jednostavan test prstima

Jedan od najpoznatijih trikova jeste da malu količinu meda protrljate između palca i kažiprsta. Prirodan med obično se postepeno upija u kožu i ostavlja blagu lepljivost, dok med sumnjivog kvaliteta može delovati previše vodenasto ili ostati na površini poput sirupa.

Kristalizacija je često dobar znak

Kristalizacija je prirodan proces koji se javlja kod većine vrsta meda. Zbog toga mnogi pčelari smatraju da je upravo kristalizacija jedan od pokazatelja da je med prirodan.

Brzina kojom će se med kristalisati zavisi od njegove vrste i sastava, ali ako veoma dugo ostaje potpuno tečan i providan, to može izazvati sumnju u njegov kvalitet.

Šta pokazuje test s vodom?

Još jedan popularan način provere jeste test s vodom. Kašičica meda stavi se u čašu vode, a prirodan med bi trebalo sporije da se rastvara i da se najpre spusti ka dnu. Med lošijeg kvaliteta često se brže razmuti u vodi.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ni ovaj test nije nepogrešiv, jer na ponašanje meda utiču različiti faktori, uključujući njegovu vrstu i sadržaj vlage.

Pčelari se slažu da je najbolji način da budete sigurni u kvalitet meda kupovina od proverenih proizvođača, piše Blic. Kada poznajete pčelara i način na koji proizvodi med, takva preporuka često vredi više od bilo kog kućnog testa.

Zato jednostavni trikovi mogu biti korisni kao orijentacija, ali za potpunu sigurnost najvažniji su provereno poreklo i poverenje u proizvođača.