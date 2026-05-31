Pevačica Mina Kostić primljena je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević”, gde je do daljeg pod nadzorom lekara.

Informacija o pevačicinom stanju zatekla je mnoge, kao i njene kolege i najbliže članove porodice.



Sada se oglasila i Minina sestra, koja je rekla da nije upućena u ceo slučaj.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Bolesna sam, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle poslednji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Podsetimo, prema informacijama iz medija, Mina je hospitalizovana nakon incidenta koji je, kako tvrde izvori, povezan sa agresivnim ponašanjem.

- Mina od ranije pati od hroničnih zdravstvenih problema, zbog čega su joj lekari još prošle godine savetovali hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila - rekao je izvor za medije.

Zbog njenog trenutnog stanja lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Izvori bliski ustanovi navode da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.



Za sada nije poznato koliko će se dugo zadržati na lečenju, a nadležni lekari nisu želeli da komentarišu slučaj zbog zaštite privatnosti pacijenta.

Dan ranije oglasio se Kasper

Inače, partner Mine Kostić, Mane Ćuruvija je samo dan ranije komunicirao preko poslovnog Instagram naloga sa Mininim fanovima gde im se i požalio zbog raznih komentara.



- Pojedini menadžeri govore po kuloarima da je Minino vreme prošlo i da sam ja smešna priča da budem neko ko će joj direktno dogovarati nastupe bez posrednika. Šta mislite, da li je Minino vreme prošlo kako oni tvrde ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to kažu za Minu? Ko je u pravu? Oni ili ja? Budite iskreni - napisao je on, nakon čega su usledili odgovori u kojima ih fanovi podržavaju.



Poručili su da Minino vreme nije prošlo i njemu poželeli uspešnu menadžerku karijeru.