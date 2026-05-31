Ognjen Amidžić je otkrio da ga je nedavno u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mesta kod njega u emisiji "Ami Dži šou".





Kako je istakao, Andreana ga je nekoliko sati pred snimanje emisije ostavila na cedilu ni krivog ni dužnog, iako su se poznavali i sarađivali godinama.



- Onaj ko me je trenutno razočarao jeste Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima. Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Amidžić za Scandal, pa nastavio:





- Ima i drugi momenat tu. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene, pa bi me pitao. Niko nikad nije jači od sistema, to niko ne kapira. Ali na taj način, to samo pokazuje jednu drugu stranu, koju ja nisam ni očekivao ni verovao da neko ima. Samo neka prođe neko vreme, pa ćemo videti - zaključio je voditelj.

Jelena i Ognjen u klinču

Podsetimo, voditelj je davne 2018. godine ugostio Jelenu Karleušu u zenitu njenog uspeha, a onda kao grom iz vedra neba stigla je vest da je Amidža ušao u ozbiljan sukob sa pevačicom, a istom je navodno kumovala jedna folk pevačica.

Voditelj se prošle godine u intervjuu za domaće medije prisetio susreta sa pop divom, kada mu je Jelena posle duže pauze došla u goste.

Emisiju su tada pratili milioni, jer je ovo bilo prvo Karleušino pojavljivanje na Pink televiziji nakon duge pauze. Epizoda je bila napeta, a provokacije sa Jelenine strane nisu izostajale.

Ognjen je tek sada, posle nekoliko godina od emitovanja, progovorio o toj epizodi.



- Došla je Jelena posle pauze, duže, koliko nije gostovala - započeo je Ognjen svoje izlaganje u podkastu Lune Đogani i nastavio:

- Postojala je jedna sfera, gde smo imali dogovor da se jednostavno o nečemu ne priča... I, onda je ona okrenula i ušla je u 'to', a to je bila jedna sfera gde nisam mogao da se uplićem, jer se ne tiče mene - pričao je Amidžić, pa zaključio:

- Ranije sam mnogo voleo da radim emisije sa njom. Svako ima svoje mišljenje - zakačimo se, ali dvosmerno. Ovo je prvi put da nisam mogao - zaključio je Ognjen.

