Voditelj Žika Nikolić, poznat po emisiji "Žikina šarenica", povukao se sa malih ekrana, a sada vodi mirniji život penzionera.

Dane provodi kao i mnogi njegovi vršnjaci, u opuštenom ritmu, uživajući u jednostavnim zadovoljstvima svakodnevice.

Kamera emisije "Na merama" zatekla ga je u tržnom centru, nedaleko od zgrade u kojoj stanuje.

Tamo se Žika zadržao na kafi sa prijateljima, razmenjujući šale i prisećajući se starih vremena.

Nakon druženja, posetio je market kako bi nabavio osnovne namirnice i potrepštine, pokazujući da i penzionerski život može biti aktivan i ispunjen.

Podsetimo, Žika Šarenica otkrio je nedavno u jednoj emisiji da mu penzija iznosi 1.300 evra.

- A što ne bih smeo da otkrijem kolika je moja penzija? Trenutna moja penzija je na primer kao moja plata na RTS-u na početku Žikine Šarenice - rekao je Žika.

- To je nekih 50-ak - počeo je voditelj na Hype televiziji, ali ga je Šarenica prekinuo. "Nisam alav" - Ne, to je početak sa Tijanićem. To je bilo oko 1.300 evra. Imam, zadovoljan sam. Ali to je zahvaljujući tome što ja nisam bio alav u vreme kada sam bio u prilici da nešto zarade primam u kešu, a nešto preko računa. Sa Tijanićem sam se dogovorio da sve što može da mi plati, plati preko računa. To je nagrada za to vreme - istakao je Žika Šarenica. Podsećanja radi, Voditelj Živorad Žika Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica, već više od dve decenije je u skladnom braku sa suprugom Zoranom Nikolić. Njih dvoje su se upoznali sasvim slučajno 1988. godine na tramvajskoj stanici u Beogradu, a Zorana mu je danas najveća podrška u svim projektima. Pre ovog braka, Žika je prošao kroz burnu situaciju sa bivšom suprugom. On je javno otkrio da je zatekao bivšu ženu u zajedničkom stanu sa ljubavnikom, koji ga je tom prilikom fizički napao na vratima.



Alo/ Informer

BONUS VIDEO: