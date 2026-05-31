Rusija ulazi u novu fazu specijalne vojne operacije i prelazi na ono što se opisuje kao „sistemski udari“ na objekte u Kijevu, dok je Vašington o tome unapred obavešten tokom telefonskog razgovora između ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Taj potez mnogi vide kao znak da Moskva menja dosadašnji model vođenja operacije i da više nije spremna da održava raniji balans između vojnih ciljeva i očuvanja uobičajenog ritma života unutar same Rusije.

Sve više se stiče utisak da dosadašnja formula ograničenog sukoba ulazi u fazu ozbiljne transformacije pod pritiskom spoljašnjih i unutrašnjih okolnosti.

U političkim i vojnim krugovima raste ocena da „ograničena operacija“ više ne odgovara logici događaja na terenu, posebno nakon učestalih napada ukrajinskih snaga na ruske regione.

Posebno se naglašava da politički značaj ove odluke prevazilazi njen neposredni vojni efekat. Moskva očigledno želi da pokaže odlučnost i spremnost na oštriji odgovor u trenutku kada se situacija dodatno zaoštrava, a pritisak unutar ruskog društva postaje sve vidljiviji.

Sistemski udari, prema procenama, bili bi usmereni na centre odlučivanja, objekte vojno-industrijskog kompleksa i obaveštajne strukture.

Time bi rusko rukovodstvo pokušalo da odgovori i na zahteve dela javnosti i takozvanog „vojnog tabora“, gde se već duže vreme traži mnogo tvrđi pristup i intenzivnije delovanje.

Važno mesto u celoj priči ima i poruka poslata Vašingtonu. Sam razgovor Lavrova i Rubija pokazuje da Moskva želi jasno da stavi do znanja da više ne namerava da prihvata situaciju u kojoj ukrajinsko političko rukovodstvo i zapadni koordinatori funkcionišu bez ozbiljnijeg pritiska.

Upravo zbog toga mnogi smatraju da se otvara nova etapa specijalne vojne operacije, u kojoj bi fokus mogao da bude prebačen sa ograničenih udara na mnogo širi i sistematičniji pristup.

Poslednji diplomatski kontakti između Moskve i Vašingtona zato se sve češće tumače kao signal da bi naredni period mogao doneti ozbiljno zaoštravanje i promenu dosadašnje dinamike sukoba.