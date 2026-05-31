Pevačica Mina Kostić primljena je danas u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević”.

Informacija o pevačicinom stanju zatekla je javnost, a jedan od onih koji je prokomentarisao situaciju jeste i Darko Lazić.

Pevač je najpre bio šokiran onim što čuje, a potom je sve okrenuo na šalu.

- Šta rade ti ljudi, pa im se to dešava? Ne znam zašto su završili tamo gde jesu, da je sve normalno ja bih prvi bio u Lazi" - rekao je Darko Lazić kroz smeh za Blic.

On je rekao da odmah po dolasku na aerodrom mora da ide na ćerkin koncert, te i da je bilo strašno što kasni.

Podsetimo, pevačica je navodno juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.



