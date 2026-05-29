Jedna od žena prišla je kovčegu i tiho se oprostila od pokojnika rečima: "Ljubavi moja, nedostajaćeš mi." Taj trenutak privukao je pažnju još jedne žene prisutne na bdenju, koja je odmah posumnjala da je u pitanju još jedna partnerka istog muškarca.

Usledio je direktan sukob — druga žena je prišla i pitala: "Ko si ti?" Nakon što su obe shvatile da su delile istog partnera, verbalni okršaj brzo je prerastao u fizički obračun.

Poklopac kovčega zamalo otkinut

Dramatični snimci sa mesta događaja prikazuju žene kako se guraju i napadaju usred prostorije za bdenje. U jednom trenutku poklopac kovčega zamalo je otkinut, a prisutni su morali da intervenišu i razdvoje učesnice incidenta.

Scena je snimljena i brzo se proširila internetom. Video je postao viralan na Instagramu sa više od 150.000 pregleda, a komentari su se nižali u talasima.

Komentari koji su nasmejali internet

Dok su jedni bili šokirani onim što su videli, drugi su šaljivo komentarisali situaciju. Jedan komentar posebno se izdvojio i postao hit sam za sebe:

"Bolje što nije živ."

Incident iz Meksika samo je još jedan u nizu bizarnih događaja koji redovno postaju viralni na društvenim mrežama, podsetivši korisnike da stvarnost ponekad nadmašuje i najmaštovitije scenarije.