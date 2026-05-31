Na Pink televiziji uživo iz Elite upravo je počela proslava rođendana Željka Mitrovića, vlasnika Pink Media Group.!

Kako su već i navikli godinama unazad, na ovaj dan učesnici uživaju u iću i piću, a glamurozna dekoracija i bogata trpeza ih ostave bez daha.

Ukućanima je stiglo pismo, koje je ovonedeljni vođa Aneli Ahmić pročitala učesnicima:

-Draga Elito, danas je moj rođendan. Želeo bih da se lepo provedete i uživate u hrani i piću. Želim vam uspešan nastavak takmičenja i želim da znate da vam sve šaljem iskreno i od srca. Žurka će biti održana pored bazena, pa zabava može odmah da počne. Pozdrav, Željko Mitrović. - napisao je on.

Željko Mitrović svoj privatni život godinama izlaže javnosti, a jednu informaciju je ipak vešto krio.

U pitanju su njegove godine, budući da malo ko zna da Željko gazi šestu deceniju života.

Željko je rođen 31. maja 1967. godine u Beogradu i ima 59 godina.

Osnovnu i srednju školu završio je u Zemunu, a studirao je na Pravnom fakultetu.

Tokom 80-ih godina bio je basista rok grupe „Oktobar 1864“. Osnovao je muzički studio 1988. godine, a kasnije Radio i televiziju Pink, kao i diskografsku kuću City Records. Tokom devedesetih kupio je i Radio Pingvin.

Dobio unuka

Željko je nedavno otkrio da je dobio unuka.

- Stop sa događajima, mala pauza! Moj sin Sale je dobio večeras sina Vukana, tako da sam ja opet nekako i po drugi put postao DJ ED! Živeo nam Vukan - poručio je u objavi Željko Mitrović.

BONUS VIDEO: