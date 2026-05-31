Voditelj Žika Nikolić je jednom prilikom ispričao šta je doživeo od bivše supruge kada ju je uhvatio sa ljubavnikom.

Kako je tada istakao, dešavalo se da ga žena na vratima sačeka sa ljubavnikom, te fizički nasrne na njega.

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima i udari - rekao je on, objašnjavajući da je reč o bivšoj supruzi koja je, iako je odlučila da napusti brak, ostala da živi u zajedničkom stanu.

-Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam pozvonio, rezu nisu skinuli, nego su me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, zgazio bih oboje. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je Žika jednom prilikom u "Magazinu In".

O RTS razvezao jezik

Žika Nikolić, nekadašnji voditelj RTS-a, otkrio je koliko novca dobija od države svakog meseca.

Popularni Žika Šarenica priznao je da ima penziju koja iznosi 1.300 evra, pa je objasnio kako ju je zaradio.

- A što ne bih smeo da otkrijem kolika je moja penzija? Trenutna moja penzija je na primer kao moja plata na RTS-u na početku Žikine Šarenice - rekao je Žika.

To je nekih 50-ak - počeo je voditelj na Hype televiziji, ali ga je Šarenica prekinuo.

"Nisam alav"

- Ne, to je početak sa Tijanićem. To je bilo oko 1.300 evra. Imam, zadovoljan sam. Ali to je zahvaljujući tome što ja nisam bio alav u vreme kada sam bio u prilici da nešto zarade primam u kešu, a nešto preko računa. Sa Tijanićem sam se dogovorio da sve što može da mi plati, plati preko računa. To je nagrada za to vreme - istakao je Žika Šarenica.

Već više od dve decenije je u skladnom braku sa suprugom Zoranom Nikolić. Njih dvoje su se upoznali sasvim slučajno 1988. godine na tramvajskoj stanici u Beogradu, a Zorana mu je danas najveća podrška u svim projektima.