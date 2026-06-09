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Oštećen most na Krimu! Ukrajinci ga zasuli dronovima

Most u oblasti Čongara, na granici sa Krimom, oštećen je nakon udara Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saljdo, prenose RIA Novosti

- U Čongaru je ponovo oštećen most nakon noćnog napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Saobraćaj preko mosta je ponovo obustavljen. Na licu mesta rade nadležne službe - napisao je on na Maksu.

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"Možda je vreme da Rusija napusti Ujedinjene nacije"

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrij Meljnik izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN da bi Rusija trebalo da bude isključena iz mirovnih operacija, a da je, kako je naveo, "možda došlo vreme i da napusti Ujedinjene nacije".

Tokom obraćanja u Savetu bezbednosti, Meljnik je ocenio da Rusija osporava izveštaje i rezolucije Generalne skupštine UN koji se odnose na povlačenje njenih snaga iz Ukrajine i dodao da bi, ukoliko Moskva odbacuje odluke i izveštaje UN, "možda trebalo razmotriti njen izlazak iz organizacije".

"Dozvolite mi da dam jedan predlog. Ako se Rusija oseća tako neprijatno zbog rezolucija Generalne skupštine koje zahtevaju bezuslovno povlačenje njenih trupa, ili tačnije, ratnih zločinaca, sa ukrajinske teritorije, ako Rusija odbacuje nezavisne izveštaje tela UN koji razotkrivaju njenu varvarsku politiku, onda je možda vreme da se oprosti i napusti Ujedinjene nacije", istakao je ukrajinski ambasador u UN.

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Od novca Čelsija do poruke Putinu – Zelenski otkrio šta je tražio od Romana Abramoviča

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za Gardijan da je sa britanskim premijerom Kirom Starmerom razgovarao o pitanju 2,4 milijarde funti od prodaje fudbalskog kluba Čelsi od strane ruskog oligarha Romana Abramoviča, koje mogu biti iskorišćene za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Posebno je napomenuo da je sa Starmerom razgovarao o sudbini 2,4 milijarde funti sterlinga dobijenih od prodaje kluba, koje britanska vlada namerava da usmeri na humanitarne potrebe Ukrajine.

Zelenski je istakao da bi transfer sredstava od prodaje Čelsija Ukrajini mogao pomoći u finansiranju sistema protivvazdušne odbrane za obaranje ruskih raketa koje često pogađaju energetsku infrastrukturu Ukrajine.

"Premijer (Britanije - prim. aut.) mi je rekao da ulaže sve napore, i znam da naši diplomatski timovi o tome razgovaraju. Ovo je težak trenutak", preneo je Zelenski.

Prema rečima Zelenskog, ova sredstva bi mogla pomoći Ukrajini da kupi dodatnu opremu za protivraketnu odbranu od Sjedinjenih Država.

"Oni su veoma skupi i naravno da ovaj novac može pomoći. To je fer među nama. Rusija je započela ovaj rat. Zašto ne koristiti ruski novac?“, rekao je Zelenski.

Takođe se našalio da Abramovič nije poneo novac sa sobom kada su se prošlog meseca sreli u Kijevu.

"On nije doneo ovaj novac. Rekao sam: 'Potreban nam je vaš novac".

Zelenski je rekao da se sastao sa ruskim oligarhom Romanom Abramovičem i rekao mu da je spreman da se sastane sa ruskim vladarom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu i da Ukrajina neće povlačiti trupe iz Donbasa.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, Zelenski je u maju poslao poruku sa predlogom sastanka ruskom predsedniku Vladimiru Putinu preko ruskog oligarha Romana Abramov.

Novi presek ruskih gubitaka

"Rat je strateška katastrofa za Rusiju"

Den Negrea, predstavnik SAD u Ekonomskom i socijalnom savetu UN, rekao je na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je ruska odluka da pokrene rat u Ukrajini postala strateška katastrofa, prenosi Ukrinform.

"Ruska invazija na Ukrajinu bila je strateška katastrofa. Njene rafinerije nafte gore... Moskva ne može da postigne svoje ciljeve na bojnom polju. Eskalacija to neće promeniti i samo rizikuje da pogorša katastrofu. Ovaj rat mora sada da se završi. Dosta je bilo", rekao je Negrea. Američki je diplomata pozvao države članice UN da odmah prestanu da podržavaju ratne napore Rusije, tvrdeći da sukob nema vojno rešenje.

"To uključuje Iran, koji je Rusiji isporučio bespilotne letelice za upotrebu u Ukrajini, i Kubu, koja produžava rat dozvoljavajući hiljadama plaćenika da se bore na strani Rusije. Ovaj rat može da se završi samo pregovaračkim rešenjem. Sjedinjene Države ostaju spremne kao i uvek, kao što smo više puta rekli obema stranama, da olakšaju trajni okončanje ovog rata", rekao je Negrea.

Zelenski razgovarao sa Trampovim izaslanicima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je juče je da je obavio telefonski razgovor sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, predstavnicima predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

"Danas, tokom zaustavljanja na aerodromu u Kišinjevu, razgovarao sam sa izaslanicima predsednika Sjedinjenih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Veoma pozitivan razgovor.

Zahvalan sam im na spremnosti da u narednim nedeljama rade što aktivnije moguće kako bi ponovo oživeli diplomatiju usmerenu na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine", napisao je Zelenski na Iksu.

Ruska PVO oborila 140 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 140 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi uništeni tokom noći iznad ruske Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Tulske i Moskovske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni i iznad Krima i Azovskog i Crnog mora.

Zelenski i Makron u telefonskom razgovoru koordinirali dalje korake

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je telefonom razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim je kako je naveo, "koordinirao naredne korake",

Još jednom smo razgovarali o glavnim tačkama našeg razgovora prethodnog dana u Londonu i koordinirali sledeće korake, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Predsednici dve države su takodje razgovarali o detaljima razgovora sa predstavnicima predsednika SAD.

Zelenski je tokom razgovora rekao i da bi trebalo iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za intenziviranje diplomatije i približavanje kraja ruskog rata protiv Ukrajine, navodi Ukrinform.

Napad na Harkovsku oblast, troje mrtvih

Najmanje tri osobe su poginule, a šest je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštio je načelnik Harkovske administracije Oleg Sinegubov.

On je rekao da su kao posledica napada izbili požari, kao i da su angažovane sve službe za vanredne situacije, preneo je Ukrinform.

Sinegubov je naveo da je u napadu oštećeno osam stambenih zgrada i više od deset kuća.