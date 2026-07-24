Ukrajinske vlasti potvrdile su da je ruski napad bio usmeren na lokaciju na kojoj je održana izložba oružja u Kijevskoj oblasti, ali tvrde da taj događaj nije imao veze sa Oružanim snagama Ukrajine.

Šef Odeljenja za komunikacije ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ignat izjavio je tokom televizijskog prenosa da je izložba održana na teritoriji privatnog sportskog kompleksa, a ne na vojnom poligonu.

Pokrenuta istraga

Ignat je rekao da će nadležni organi ispitati kako je dozvoljeno da se takav događaj organizuje uprkos bezbednosnim pravilima koja važe tokom rata.

– Mislim da će organi reda i nadležne službe ispitati ovo pitanje, pošto su Oružane snage odavno zabranile bilo kakve javne događaje i velika okupljanja – rekao je Ignat.

Sličnu izjavu dao je i portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Dmitrij Lihovoj, koji je takođe naglasio da izložba nije bila vojni događaj i da je održana na teritoriji privatnog kompleksa.

Organizatori pod lupom

Ukrajinski zvaničnici ocenili su da su organizatori morali da poštuju bezbednosne mere koje važe tokom trajanja sukoba.

Prema dostupnim snimcima sa mesta događaja, pogođena lokacija nalazi se u blizini stambenih objekata.

Prema dosadašnjim informacijama, u ruskom napadu poginulo je deset osoba, dok je oko 100 ljudi povređeno.

Napomena: Tvrdnje u tekstu zasnovane su na izjavama ukrajinskih zvaničnika i dostupnim informacijama koje prenose ukrajinski mediji.

Izvor: Strana.news