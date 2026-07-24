On na kanalu Telegram naveo da je Rusija "još jednom izvela raketni napad na Kijevsku oblast", prenosi Ukrinform.

"Poginulo je 10 osoba, a još oko 100 ljudi je povređeno različitog stepena težine. Podaci se proveravaju", rekao je Kravčenko.

Povodom napada, kako navodi ukrajinska agencija, Kancelarija generalnog tužioca Ukrajine vodi postupak u okviru krivične istrage na osnovu člana 438 Krivičnog zakonika Ukrajine, koji se odnosi na kršenje zakona i običaja ratovanja.

Istovremeno je pokrenuta i istraga na osnovu člana 367 Krivičnog zakonika Ukrajine zbog mogućeg nesavesnog obavljanja službene dužnosti tokom organizovanja i održavanja događaja, što je dovelo do pogibije ljudi i drugih teških posledica.

Kravčenko je istakao da rat ne oslobađa odgovornosti za odluke rukovodilaca.

"Naprotiv, on zahteva maksimalnu profesionalnost, oprez i svest o svakom koraku", rekao je on.

Kravčenko je dodao da će istraga utvrditi ko je doneo odluku o održavanju događaja, ko je odobrio mesto, vreme i format njegovog održavanja, koje mere bezbednosti su bile predviđene i da li su rizici u uslovima ratnog stanja bili adekvatno procenjeni.

Vršilac dužnosti predsednika Kijevske oblasne vojne uprave Ruslan Olijinik saopštio je da su ruske snage izvele raketni napad na Bučanski okrug Kijevske oblasti, prema prvim informacijama, na teritoriju privatnog poligona gde se u tom trenutku održavao događaj.

"Danas popodne Rusija je izvela balistički napad na teritoriju Kijevske oblasti. Najviše je pogođen Bučanski okrug. U neprijateljskom napadu ima poginulih i povređenih", naveo je on u saopštenju.

Na mestima napada angažovane su sve hitne i operativne službe, a u toku je saniranje posledica napada.

Ukrajinski savet proizvođača oružja potvrdio je da je raketni napad izveden na lokaciju na kojoj su se nalazili predstavnici ukrajinske odbrambene industrije.

"Danas je u Kijevskoj oblasti izveden neprijateljski raketni napad na lokaciju na kojoj su se nalazili predstavnici ukrajinske odbrambene industrije. Nažalost, ima poginulih i povređenih. Izražavamo iskreno saučešće porodicama i bližnjima stradalih i želimo brz oporavak povređenima", saopštio je Savet.

U toj organizaciji su naveli da informacije o tačnoj lokaciji učesnika nisu bile javno objavljene i da nadležni organi utvrđuju okolnosti napada.

Dodali su da njihov tim nije bio organizator događaja, ali da je u kontaktu sa kolegama i da pruža neophodnu podršku.