Izjave koje je dao novi glavnokomandujući ukrajinske vojske Mihail Drapati o građanima Donbasa su monstruozne, ocenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On i njemu slični neće dozvoliti predstavnicima kijevskog režima da dođu do mirnog rešenja, dodao je.

"Što se tiče Drapatog, izjava je monstruozna. To, pre svega, pokazuje da je on nacista. A zatim, to pokazuje da on i ljudi slični njemu neće do kraja dozvoliti nikome iz kijevskog režima da postignu mirno rešenje", rekao je portparol Kremlja.

Prema rečima Peskov, Drapati je ovim izjavama potvrdio ispravnost Specijalne vojne operacije.

"Naravno, ne sumnjam da će na ovaj ili onaj način odgovarati za svoje reči", rekao je Peskov u intervjuu za Pavla Zarubina.

Podsetimo, Drapati je za građane Rusije rekao da su "nacija koja nema pravo na postojanje".

"Rusi su nacija – od rukovodstva nadalje – koja nema pravo da postoji. Nema u njima ništa civilizovano… Ostali su isti hiljadama godina, mentalitetom i imperijalističkim ambicijama", rekao je Drapati za portal "Ukrajiner".

Osvrnuo se i na Donbas, opisavši ga kao mesto koje je tokom cele istorije bio naseljen uglavnom došljacima i kriminalnim elementima, te zato stanovnici Donbasa nisu svesno stanovništvo, već ljudi koji ne žele da rade i koji bi da sve dobijaju besplatno.