Ruske bespilotne letelice „Geran“, povezane u grupe i opremljene algoritmima veštačke inteligencije, dobile su novu ulogu u operativnoj upotrebi tokom Specijalne vojne operacije.

Prema radu objavljenom u časopisu Ministarstva odbrane Rusije „Vojna misao“, autonomne rojevne grupe „Geran-2“ koriste algoritme veštačke inteligencije za podelu zadataka između letelica. Pojedini aparati obavljaju izviđanje, drugi služe kao lažni ciljevi, dok treći izvode udare.

U februaru 2026. zabeleženi su slučajevi u kojima je roj od 20 do 30 letelica opteretio ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane za 300 do 400 odsto, navodi se u tekstu koji je imao uvid TASS.

Autori ocenjuju da savremene tehnologije veštačke inteligencije već omogućavaju široku primenu u upravljanju bespilotnom avijacijom. Takva rešenja, prema njihovim podacima, povećavaju efikasnost dejstava za 40 do 60 odsto i istovremeno znatno smanjuju gubitke ljudstva.

Dalji razvoj bespilotnih sistema povezuju sa rojevnim tehnologijama, koje nazivaju najvišim oblikom primene veštačke inteligencije u bespilotnim letelicama.

U uslovima Specijalne vojne operacije takve grupe mogu da stvore veliku gustinu ciljeva u vazduhu, raspodele označavanje meta i napadaju objekte uz minimalno učešće operatera.

Takav način upotrebe, kako se navodi, omogućava savladavanje protivničke protivvazdušne odbrane i sredstava radioelektronske borbe. Ruske oružane snage su tokom 2025. i 2026. prešle sa testiranja rojevnih tehnologija na njihovu operativnu primenu.