Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su izjave novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Mihaila Drapatog o građanima Rusije i Donbasa "monstruozne".

Govoreći o Drapatijevim izjavama, Peskov je rekao da one, prema njegovom mišljenju, potvrđuju da pojedini predstavnici ukrajinskog rukovodstva nisu spremni za mirno rešavanje sukoba.

"To pokazuje da je nacista"

Peskov je ocenio da su Drapatijeve izjave neprihvatljive i izneo teške optužbe na njegov račun.

– Što se tiče Drapatog, izjava je monstruozna. To, pre svega, pokazuje da je on nacista. A zatim, to pokazuje da on i ljudi slični njemu neće dozvoliti bilo kome iz kijevskog režima da postigne mirno rešenje – rekao je Peskov, prenosi Sputnjik.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, ovakve izjave potvrđuju stav Moskve o opravdanosti specijalne vojne operacije.

"Odgovaraće za svoje reči"

Portparol Kremlja rekao je i da veruje da će Drapati jednog dana odgovarati za ono što je izjavio.

Povod za reakciju bile su izjave novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske, koji je, prema navodima ruskih medija, rekao da su Rusi "nacija koja nema pravo na postojanje".

Takođe je izneo uvredljive ocene na račun stanovnika Donbasa, tvrdeći da nisu svesno stanovništvo, već ljudi koji ne žele da rade i očekuju da sve dobiju besplatno.

Napomena: Izjave prenete u tekstu predstavljaju međusobne optužbe ruskih i ukrajinskih zvaničnika koje nije moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: Sputnjik