U opširnom intervjuu iz Londona, Zelenski je ocenio da je vojna situacija za Kijev najpovoljnija u poslednje dve i po godine.

Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu - istakao je u velikom intervjuu za Gardijan.

Kremlj je pretrpeo niz neuspeha u protekloj nedelji. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su Putinov rodni grad Sankt Peterburg, zapalivši naftne terminale i gust dim koji se nadvijao nad gradom.

Slični napadi paralisali su i okupirani Krim. Ključni put za snabdevanje je začepljen zapaljenim kamionima i cisternama, ostavljajući poluostrvo, koje je Rusija anektirala 2014. godine, suočeno sa ozbiljnom nestašicom goriva.

Visoke ruske žrtve

U međuvremenu, na istočnom frontu, iscrpljujuće rusko napredovanje je gotovo potpuno zaustavljeno. Prema rečima Zelenskog, Kremlj gubi više od 30.000 vojnika mesečno, 23.000 do 24.000 poginulih, dok su ostali teško ranjeni.

On sugeriše da bi stvarna brojka mogla biti veća.

Ukupno, ovo je veoma visok broj. To znači da ne dobijaju rat - rekao je Zelenski, koji od početka invazije 2022. godine tvrdi da Ukrajina može da se brani uz dovoljnu podršku.

Dodao je da i Ukrajina trpi gubitke, ali u manjoj meri.

Rusija pojačava napade na civile

Iako se čini da je ruska ofanziva zastala, razaranje se nastavlja, a Moskva je poslednjih meseci pojačala vazdušne napade na ukrajinske gradove.

Samo u jednom napadu prošlog utorka korišćeno je 73 rakete i 656 dronova. U Kijevu i Dnjepru je poginulo 18 ljudi, uključujući trogodišnjeg dečaka koji je zakopan pod ruševinama stambene zgrade.

Gradonačelnik tvrdi da Rusi namerno koriste kasetnu municiju u naseljenim područjima.

Putin odbija sastanak, insistira na lažima

Zelenski je prošle nedelje poslao otvoreno pismo ruskom predsedniku predlažući sastanak licem u lice kako bi se okončao sukob, ali je Putin odbio ponudu.

Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu u petak, nazvao je pismo „nepristojnim“ i rekao da su teritorijalne pretenzije Rusije, region Donbasa i dve južne ukrajinske pokrajine, nepromenjene.

Takođe je tvrdio da ruske snage napreduju na svim delovima linije fronta i rekao im:

Nastavite da radite, braćo.

Putinova nepopustljivost izazvala je spekulacije da greši ili da ga njegovi komandanti pogrešno informišu. Zelenski tvrdi da su takve teorije verovatne, ali naglašava da je „razlog zašto laže nebitan“.

Dodaje da Putin laže o ratu od samog početka, kada je tvrdio da je okupacija ukrajinske teritorije bila neophodna da bi se „spasili“ ruski govornici.

Odnosi sa Trampom i američka pomoć

Donald Tramp, koji je započeo svoj drugi mandat 2025. godine objavom da će okončati rat, dobio je oprezne pohvale od Zelenskog za američke diplomatske napore uprkos teškom sastanku u Ovalnom kabinetu, Trampovom prijateljskom samitu sa Putinom na Aljasci prošlog leta i smanjenju američke pomoći Kijevu.

Oduvek sam govorio predsedniku Trampu da Putin laže. Igra se sa vama, sa Belom kućom - kaže Zelenski, dodajući da je zahvalan američkom narodu na njihovoj „snažnoj podršci“ njegovoj zemlji.

Ukrajinski predsednik priznaje da se pažnja Vašingtona pomerila na Bliski istok.

Naravno, od samog početka rata sa Iranom, njihov fokus se pomerio - kaže on o Trampovoj administraciji.

Kaže da razume zašto su SAD potrošile „toliko raketa i oružja“ u ratu sa Teheranom, ali sa setom primećuje da Kijev, za razliku od američkih saveznika u Zalivu i Izraela, nikada nije dobio „toliko podrške“.

Šteta je - kaže on.

Kao supersila dronova, Ukrajina nudi saradnju Evropi

Od 2022. godine, Ukrajina se transformisala u supersilu dronova. Od zemlje koja je molila za zapadnu vojnu pomoć, Kijev je postao centar vojnoindustrijske proizvodnje i tehničkih inovacija.

Nekoliko arapskih zemalja je čak zatražilo pomoć Ukrajine u obaranju iranskih dronova Šahed.

Međutim, Zelenski ističe da Ukrajini nedostaju sistemi Patriot američke proizvodnje, jedini koji mogu da obore ruske balističke rakete koje ciljaju civile koji spavaju noću.

Nakon razgovora u Londonu u nedelju sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, Zelenski je rekao da je ponovio svoj poziv evropskim saveznicima da „zatvore“ ukrajinsko nebo, odnosno da pomognu u odbrani od masovnih ruskih napada.

Pored antibalističkih raketnih sistema, on traži i finansijsku podršku za transformaciju mobilisane vojske u profesionalnu vojsku zasnovanu na evropskom modelu.

Svestan je da su rakete Patriot skupe i da koštaju 4 miliona dolara po komadu. Veruje da bi Ujedinjeno Kraljevstvo, koje nema svoj takav program, trebalo da sarađuje sa Parizom, Berlinom i drugim članicama EU na razvoju evropske alternative.

Zauzvrat, Ukrajina je spremna da podeli svoje teško stečeno iskustvo u ratovanju dronovima.

Ujedinjeno Kraljevstvo je jedna od tih zemalja, a i NATO je veoma zainteresovan. Ovo su neprocenjive informacije, njihova količina je ogromna - rekao je Zelenski.

Cilj je povratak Krima i osetiti rat u Rusiji

Zelenski nije želeo da razgovara o budućim vojnim operacijama, ali je napomenuo da su napadi dronova dugog i srednjeg dometa učinili povratak Krima ostvarivom, iako još uvek dalekom mogućnošću.

Rekao je da su ukrajinske snage fokusirane na uništavanje logistike na poluostrvu i pogađanje vojnih i energetskih ciljeva širom okupirane južne Ukrajine.

Sve je to ključna infrastruktura koja im pomaže da militarizuju naš Krim. Radimo na tome - dodao je.

Svrha udara duboko unutar ruske teritorije, poput onih koje izvode dronovi iznad Moskve i Sankt Peterburga, jeste da rusko stanovništvo, koje je dugo ignorisalo rat, „oseti“ šta on znači.

Pobeda u ovom ratu će doći kada rusko društvo shvati da je rat strašan, da je to tragedija, ne za nekog drugog negde daleko, već za njih same. Mislim da je to ono što pokreće promene - zaključio je Zelenski.

Topli odnosi sa kraljem Čarlsom

Zelenski je razgovarao sa Gardijanom neposredno pre sastanka sa kraljem Čarlsom, sa kojim je, izgleda, razvio topao i poverljiv odnos.

Prethodno je otkrio da je britanski monarh pozvao Donalda Trampa da podrži Ukrajinu tokom državne posete prošle godine, nešto što je tadašnji američki predsednik oklevao da učini.

Kada su ga pitali da li bi kralj Čarls jednog dana mogao da poseti Kijev, Zelenski se osmehnuo i oduševljeno klimnuo glavom.