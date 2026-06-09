U Harkovu su ruski dronovi pogodili gradske četvrti Ševčenkivski i Holodnohirski, pri čemu je povređeno 15 osoba, saopštio je gradonačelnik Ihor Terehov. Oštećeni su stambeni objekti, administrativne i industrijske zgrade, kao i desetine vozila.

Ruske snage su tokom noći 9. juna lansirale 166 dronova različitih tipova, uključujući i mamce-dronove, kao i dve vođene vazduhoplovne rakete Kh-59/69, saopštila je Komanda Vazduhoplovstva Ukrajine. Prema navodima ukrajinske vojske, oboreno je 146 dronova.



U napadima ruskih dronova na stambene zgrade i na minibus u Zaporoškoj oblasti poginule su dve osobe, dok je 16 osoba ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici.

Šef Zaporoške okružne vojne uprave Ivan Fedorov je u objavi na Telegramu istakao da su među ranjenima dvoje dece, prenosi Ukrinform.

"Braća, stara 11 i 13 godina, povređena su u neprijateljskom napadu na Zaporožje. Dečacima je pružena medicinska pomoć", dodao je Fedorov.

Načelnik administracije Hortickog okruga, Sergij Iljčenko istakao je da su na meti ruskih napada bili "civilna infrastruktura, stajalište javnog prevoza, mesta gde se ljudi okupljaju".

Rano jutros, Fedorov je naveo da je u noćnim udarima poginulo pet osoba.