Vojno-politički analitičar i bivši zvaničnik CIA Lari Džonson izneo je ozbiljna upozorenja o mogućem razvoju situacije na Bliskom istoku, ocenjujući da bi novi talas sukoba mogao da dovede do mnogo šire regionalne, pa i globalne krize.

Govoreći u emisiji Dialogue Works, Džonson je naveo da očekuje novi američki raketni i bombarderski napad na Iran, za koji smatra da bi mogao da usledi nakon zatvaranja finansijskih tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Jedan oboreni bombarder promenio bi sve"

Prema njegovim rečima, najveći rizik predstavlja mogućnost da iranska protivvazdušna odbrana uspe da obori američki strateški bombarder.

Džonson smatra da bi takav događaj predstavljao ozbiljan politički i vojni udar za administraciju predsednika Donalda Trampa i mogao da izazove dodatnu eskalaciju sukoba.

Govoreći o mogućoj kopnenoj operaciji, ocenio je da SAD trenutno nemaju ni dovoljno ljudstva ni logističkih kapaciteta za invaziju na Iran.

Kao poređenje naveo je istorijske bitke za Ivo Džimu i Okinavu tokom Drugog svetskog rata, ističući ogromne ljudske gubitke koje su američke snage tada pretrpele.

Posledice bi, tvrdi, osetila cela svetska ekonomija

Džonson ocenjuje da bi nastavak sukoba dodatno pogodio svetsko tržište energije, berze i transport nafte kroz Ormuski moreuz.

Prema njegovim rečima, jedino diplomatski dogovor mogao bi trajno da stabilizuje cene energenata, dok bi dalja eskalacija dodatno povećala pritisak na svetsku ekonomiju.

On tvrdi da su padovi američkih berzanskih indeksa već pokazatelj rastuće nervoze investitora.

Izneo i procene o stanju američkih i izraelskih snaga

U analizi je govorio i o američkim bazama na Bliskom istoku, logističkim izazovima vazdušnih operacija, kao i o kapacitetima izraelske protivvazdušne odbrane.

Džonson smatra da bi eventualno prebacivanje većeg dela američkih operacija iz regionalnih baza na teritoriju Izraela značajno otežalo izvođenje vazdušnih udara zbog većih udaljenosti i potrebe za višestrukim dopunama goriva u vazduhu.

Govoreći o političkoj situaciji, ocenio je da bi nastavak sukoba mogao da ubrza promene u bezbednosnoj strategiji Irana, kao i da bi troškovi eventualnog dugotrajnog rata za SAD mogli biti znatno veći od zvaničnih procena.

Napomena: Iznete procene predstavljaju stavove Larija Džonsona iznete u emisiji Dialogue Works i nisu potvrđene od strane američkih, iranskih niti međunarodnih zvaničnih institucija.

Izvor: Dialogue Works