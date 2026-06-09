Priča kao iz bajke, ili makar iz filma: jedan penzioner je izgubio ušteđevinu koju je godinama skupljao kako bi kupio malu vikendicu. Već se pomirio sa gubitkom i mislio da je ostao bez svega, kada je saznao da je novac pronađen i vraćen.

Deda Lajoš je ispričao da je dugo štedeo svoju malu penziju kako bi sakupio 3,2 miliona forinti. Nedavno je odlučio da kupi vikendicu i zainteresovao se za mesto Turkeve nakon što je čuo radijsku emisiju o toj opštini i tamošnjoj banji, piše mađarski Blikk.

Tokom vikenda obišao je više nekretnina, a torbu sa novcem je sve vreme držao uz sebe. Međutim, tokom povratka kući shvatio je da je torba nestala.

"Prvo sam mislio da sam je zaboravio u smeštaju, ali nije bilo to u pitanju. Shvatio sam da sam je verovatno izgubio tokom pakovanja. Možete da zamislite kako sam se osećao", rekao je.

Otprilike u to vreme, stanovnik Túrkevea Vasas Lajoš izašao je u šetnju sa psom i pronašao torbu.

"Nismo ni pomislili da unutra ima toliko novca. Otvorili smo je i tražili neki trag o vlasniku", rekao je pronalazač.

U torbi je bilo oko 3,2 miliona forinti (oko 8.000 evra). Par je čak razmišljao šta bi uradio sa novcem, ali su odustali od te ideje i odlučili da pronađu vlasnika.

Pozvali su hitnu službu 112 i dobili uputstvo da torbu predaju opštini, ali su prvo objavili informaciju na društvenim mrežama kako bi pronašli vlasnika.