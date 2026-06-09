Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom prethodnog meseca slao pisma različitim adresama – od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, do Bele kuće, Kongresa i ruskog predsednika Vladimira Putina – i da je upravo pismo upućeno Kremlju donelo rezultat kojem se nadao.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu, Zelenski je objasnio da su ciljevi njegovih poruka bili različiti.

– Tokom proteklog meseca poslao sam nekoliko pisama sa različitim ciljevima, od Evropske unije i Sjedinjenih Država, do Bele kuće i Kongresa, do Putina. Što se tiče Sjedinjenih Država, želeo sam da njihov fokus makar delimično bude vraćen sa Bliskog istoka na Ukrajinu – rekao je Zelenski, prenosi Ukrajinska pravda.

On je istakao da Ukrajini nedostaju antibalističke rakete i da je upravo po tom pitanju dobio rezultat kojem se nadao.

– Ne mogu da iznosim sve detalje, ali mojoj zemlji je potrebno mnogo antibalističkih raketa. Dobio sam rezultat. Neću ulaziti u detalje, ali sam postigao ono što sam želeo. Imao sam cilj kada sam slao pismo Putinu i mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban – rekao je ukrajinski predsednik.

Krajem maja Zelenski je poslao pismo predsedniku SAD Donaldu Trampu upozoravajući na sve veći nedostatak sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini, posebno kada je reč o presretanju balističkih raketa.

Početkom juna objavio je i otvoreno pismo Vladimiru Putinu u kojem je predložio određivanje datuma sastanka posvećenog okončanju rata, uz učešće Evrope i Sjedinjenih Država u pregovorima.

Ruski predsednik je dan kasnije izjavio da je pročitao pismo, ali da ne vidi razlog za održavanje sastanka.

Zelenski je naknadno objasnio da je otvoreno pismo objavio kako bi izazvao reakciju Kremlja, jer Ukrajina ima ograničene mogućnosti da direktno šalje poruke ruskom rukovodstvu.