Prosečna cena dizela u italijanskoj pokrajini Bolcano prvi put je premašila granicu od 2,2 evra po litru, dostigavši 2,202 evra.

Nacionalni prosek na samouslužnim pumpama porastao je na 2,161 evro po litru, objavilo je danas italijansko Ministarstvo preduzeća i proizvodnje.

Prema tim podacima, nacionalna prosečna cena dizela sada je viša od nivoa zabeleženog 14. marta 2022, kada je zbog naglog poskupljenja energenata nakon početka rata u Ukrajini vlada Marija Dragija uvela privremeno smanjenje akciza na gorivo, preneo je portal Il Sole 24 Ore.

Aktuelna italijanska vlada primenjivala je sličnu meru od 18. marta do 3. jula ove godine, ali se njeno ponovno uvođenje smatra malo verovatnim, jer opšte smanjenje akciza nije usmereno ka najugroženijim građanima, zbog čega nema podršku evropskih institucija i međunarodnih organizacija, uključujući Međunarodni monetarni fond.

Pored Bolcana, među područjima sa najvišim cenama dizela nalaze se Sicilija i region Friuli-Venecija Đulija, gde je prosečna cena dostigla 2,190 evra po litru.

Istovremeno, prosečna cena benzina u Italiji iznosi 1,968 evra po litru. Iako je dostigla najviši nivo od početka eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, cena goriva u Italiji i dalje je ispod rekordnih vrednosti zabeleženih tokom energetske krize 2022. godine.

Ranije danas, INA I Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim stanicama u Hrvatskoj nakon što su u javnost procurile moguće nove cene goriva koje bi značajno mogle biti povećane, posebno dizel.