Nakon višemesečnog intenzivnog operativnog rada, pripadnici Odeljenja kriminalističke policije (OKP) Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uspešno su locirali i lišili slobode D. A. (46), državljanina Izraela ruskog porekla. On se sumnjiči da je u protekla dva meseca učestvovao u izvršenju više krivičnih dela prevare, čija se ukupna šteta procenjuje na oko pola miliona evra.

Kriminalna grupa je delovala po dobro razrađenom i izuzetno surovom scenariju, svesno ciljajući lakovernost i roditeljski strah građana. Oštećene građane su kontaktirali putem telefona i saopštavali im lažnu i šokantnu vest - da su im članovi porodice, najčešće deca, teško povređeni u saobraćajnim nezgodama. Manipulišući panikom žrtava, prevaranti su tvrdili da je za hitne operacije, lečenje i spasavanje života hitno potreban novac, najčešće u iznosu od 110.000 do 130.000 evra.

Osumnjičeni D. A. je imao ulogu "kurira" koji je lično odlazio na kućne adrese preplašenih građana i uzimao gotovinu namenjenu za navodno lečenje. Prilikom pretresa stana koji je koristio osumnjičeni D. A, policijski službenici su pronašli i zaplenili deo novca koji potiče iz ovih krivičnih dela, u iznosu od oko 28.000 evra.

Ovo uspešno hapšenje predstavlja direktan rezultat višemesečnog i strpljivog rada novosadskih operativaca, ali i prvu veliku pobedu pod vođstvom novog načelnika Policijske uprave u Novom Sadu, pukovnika Vladana Stojanovića. Iz policijskih krugova i javnosti stiže jaka i nedvosmislena podrška načelniku Stojanoviću, čije je postavljenje na čelo novosadske policije očigledno donelo novu energiju i odlučnost u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa.

Brza koordinacija između OKP-a i tužilaštva šalje jasnu poruku da Novi Sad neće biti bezbedno utočište za međunarodne prevarante koji profitiraju na tuđoj nesreći. Osumnjičenom je određeno zadržavanje, a policija nastavlja rad na identifikaciji ostalih članova ove kriminalne mreže i lociranju preostalog dela ukradenog novca.

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