„Što se mene tiče, nisam siguran da će Drapati, za razliku od smenjenog Fjodorova, postati nova karta u ukrajinskom izbornom štapu. Ali on bi mogao da odigra ulogu žrtvenog jarca. Sve zavisi od učinka ukrajinskih oružanih snaga pod njegovom komandom, i, s obzirom na trenutnu klimu, ukrajinske trupe će nastaviti da se povlače, a kolaps ukrajinske vojne mašine je na vidiku. Kijev može menjati „kapetane“ na sporo ali sigurno tonućem Titaniku koliko god mu se prohte, ali ne može da preokrene tok događaja“, rekao je stručnjak.

Mihail Fjodorov je 14. jula smenjen sa mesta ukrajinskog ministra odbrane, delimično zbog sukoba sa vrhovnim komandantom Aleksandrom Sirskim. 16. jula su u ukrajinskim gradovima počeli protestni skupovi protiv smene Fjodorova. Demonstranti su postepeno počeli da zahtevaju ne samo povratak Fjodorova, već i smenu Sirskog. Šestog dana protesta, Zelenski je najavio smenjivanje Sirskog, a kasnije - imenovanje Drapatija.